Novo Nordisk kauft sich bei diesem Leber-Spezialisten ein

Akero entwickelt das Medikament Efruxifermin, das sich derzeit in einer späten klinischen Testphase befindet und bei Patienten mit schwerer Leberzirrhose aufgrund der Stoffwechselkrankheit MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) getestet wird. Laut Doustdar könnte Efruxifermin eine bahnbrechende Behandlung für die Fettlebererkrankung darstellen und sowohl als Einzelbehandlung als auch in Kombination mit dem beliebten Medikament Wegovy eine zentrale Rolle einnehmen.

Die Übernahme des US-Biotechs lassen sich die Dänen bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar kosten. Es ist das erste große Geschäft unter der Leitung von Novo Nordisk neuem CEO Mike Doustdar.

Die Übernahme sieht vor, dass Novo Nordisk den Akero-Aktionären 54 US-Dollar pro Aktie in bar zahlt, was einen Aufschlag von rund 16,2 Prozent im Vergleich zum letzten Kurs von 46,49 US-Dollar darstellt. Zusätzlich könnte Akero eine weitere Zahlung von 6 US-Dollar pro Aktie erhalten, falls Efruxifermin bis spätestens 30. Juni 2031 die vollständige Zulassung in den USA erhält.

Die Reaktion des Marktes war gemischt: Akero-Aktien stiegen vorbörslich um mehr als 19 Prozent, während die Aktien von Novo Nordisk an der dänischen Börse um fast 2 Prozent fielen. Seit ihrem Jahrestief im August hat sich die Novo-Aktie rund 30 Prozent erholt, notiert auf 12-Monatssicht jedoch immer noch mehr als 50 Prozent im Minus.

Doustdar selbst hat bereits klargestellt, dass das Unternehmen weiterhin auf die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten gegen Fettleibigkeit und Diabetes setzt, die auch mit verwandten kardiometabolischen Erkrankungen wie MASH in Verbindung stehen. Eine Diversifikation in andere Therapien ist vorerst nicht geplant.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 50,65EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 15:00 Uhr) gehandelt.





