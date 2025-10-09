    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelta Air Lines (DE) AktievorwärtsNachrichten zu Delta Air Lines (DE)
    US-Fluglinie Delta sieht robuste Nachfrage auch 2026 - Aktie im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • Delta profitiert von Erholung bei Geschäftsreisen.
    • Operativer Umsatz steigt auf 16,7 Milliarden USD.
    • Gewinnprognose für 2023 über Konsensschätzungen.
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Delta Air Lines hat im dritten Quartal von einer Erholung bei Geschäftsreisen und der Nachfrage nach teureren Sitzen auf Urlaubsflügen profitiert. Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet. Die US-Fluggesellschaft sieht zudem eine robuste Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Aktie zog vorbörslich um 7 Prozent an.

    Delta erzielte im dritten Quartal laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen operativen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro), ein Anstieg um sechs Prozent. Vor Steuern wurde ein Gewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro erzielt, nach 1,6 Milliarden vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 2,18 Dollar.

    Für das Gesamtjahr erwartet Delta einen Gewinn je Aktie von rund 6 Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen liegt und fast das obere Ende der bisherigen Spanne von 5,25 bis 6,25 Dollar bedeutet. Delta sieht sich zudem "gut aufgestellt, um im kommenden Jahr Umsatzwachstum, Margenausweitung und Gewinnsteigerungen zu erzielen".

    Die Umsätze mit Unternehmenskunden sind im dritten Quartal um 8 Prozent gestiegen. Laut einer aktuellen Umfrage gingen etwa 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass das Reiseaufkommen im Jahr 2026 steigen oder stabil bleiben werde, so die Fluggesellschaft.

    Auswirkungen des Shutdowns der US-Regierung auf den Betrieb habe Delta nicht festgestellt, so Delta-Chef Ed Bastian. Die Flüge liefen wie gewohnt und es habe keine Zunahme von Verspätungen oder Annullierungen gegeben./err/mis

    Delta Air Lines (DE)

    +6,13 %
    +3,72 %
    -5,24 %
    +15,27 %
    +7,78 %
    +65,13 %
    +80,11 %
    +21,25 %
    +1.485,11 %
    ISIN:US2473617023WKN:A0MQV8

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

    Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 52,57 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delta Air Lines (DE) Aktie um +3,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines (DE) bezifferte sich zuletzt auf 34,31 Mrd..

    Delta Air Lines (DE) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6507. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
