US-Fluglinie Delta sieht robuste Nachfrage auch 2026 - Aktie im Plus

Delta erzielte im dritten Quartal laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen operativen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro), ein Anstieg um sechs Prozent. Vor Steuern wurde ein Gewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro erzielt, nach 1,6 Milliarden vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 2,18 Dollar.

ATLANTA (dpa-AFX) - Delta Air Lines hat im dritten Quartal von einer Erholung bei Geschäftsreisen und der Nachfrage nach teureren Sitzen auf Urlaubsflügen profitiert. Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet. Die US-Fluggesellschaft sieht zudem eine robuste Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Aktie zog vorbörslich um 7 Prozent an.

Für das Gesamtjahr erwartet Delta einen Gewinn je Aktie von rund 6 Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen liegt und fast das obere Ende der bisherigen Spanne von 5,25 bis 6,25 Dollar bedeutet. Delta sieht sich zudem "gut aufgestellt, um im kommenden Jahr Umsatzwachstum, Margenausweitung und Gewinnsteigerungen zu erzielen".

Die Umsätze mit Unternehmenskunden sind im dritten Quartal um 8 Prozent gestiegen. Laut einer aktuellen Umfrage gingen etwa 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass das Reiseaufkommen im Jahr 2026 steigen oder stabil bleiben werde, so die Fluggesellschaft.

Auswirkungen des Shutdowns der US-Regierung auf den Betrieb habe Delta nicht festgestellt, so Delta-Chef Ed Bastian. Die Flüge liefen wie gewohnt und es habe keine Zunahme von Verspätungen oder Annullierungen gegeben./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 52,57 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delta Air Lines (DE) Aktie um +3,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,24 %. Die Marktkapitalisierung von Delta Air Lines (DE) bezifferte sich zuletzt auf 34,31 Mrd.. Delta Air Lines (DE) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6507. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1700 %.



