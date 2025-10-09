BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 4,771EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,7

Kursziel alt: 4,7

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

