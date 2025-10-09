    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInternational Consolidated Airlines Group AktievorwärtsNachrichten zu International Consolidated Airlines Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 4,771EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Alex Irving
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,7
    Kursziel alt: 4,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex …