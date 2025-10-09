    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Kaum bewegt - Zahlen von Delta und Pepsico überzeugen

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen zeigen wenig Bewegung vor Handelsbeginn.
    • Nvidia-Aktien steigen nach Exportgenehmigung der USA.
    • Delta Air Lines und Pepsico übertreffen Quartalsprognosen.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Für die New Yorker Börsen zeichnet sich am Donnerstag wenig Bewegung auf einem hohen Niveau ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial praktisch unverändert auf 46.607 Punkte und den Auswahlindex Nasdaq 100 minimal im Minus bei 25.123 Punkten.

    Zur Wochenmitte hatten sowohl die Indizes der Technologiebörse Nasdaq als auch der marktbreite S&P 500 neue Bestmarken aufgestellt und mit Gewinnen geschlossen. Beides blieb dem letztlich stagnierenden Leitindex Dow Jones verwehrt - hier hat das Rekordhoch vom vergangenen Freitag weiter Bestand. Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

    Derweil rät David Kruk, Handelsleiter bei La Financière de l'Echiquier, Kursrückschläge als Einstiegsgelegenheit zu nutzen. Die Kombination aus einem robusten Wirtschaftswachstum, einer nicht mehr problematischen Inflation und einer positiven Entwicklung der Unternehmensgewinne biete den perfekten Anlagehintergrund. Zweifel an der Kursrally seien zwar verständlich, "aber ich sehe keinen konkreten Grund zum Verkauf".

    Die Aktien von Nvidia sind mit einem vorbörslichen Plus von 2 Prozent auf knapp 193 US-Dollar einmal mehr auf Rekordkurs. Informierten Kreisen zufolge genehmigte die US-Regierung dem Chiphersteller Exporte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hätten diese konkrete Pläne für Investitionen in gleicher Höhe auf amerikanischem Boden bekannt gegeben, sagte ein US-Beamter, der sich nicht zu konkreten Zahlen äußern wollte. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Nvidia gibt es der Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge bislang keine Stellungnahme.

    Der US-Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald erhöhte derweil sein Kursziel für die Nvidia-Aktien von 240 auf 300 Dollar und ist damit derzeit am Markt am optimistischsten. Der Ausbau der KI-Infrastruktur mit Billionen-Investitionen stehe erst am Anfang, begründeten die Analysten ihre Einschätzung.

    Außerhalb des Tech-Bereichs machte Delta Air Lines mit besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen Schlagzeilen. Die Fluggesellschaft rechnet zudem für 2025 mit einer Geschäftsentwicklung am oberen Ende ihrer Zielspannen und einer robusten Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Titel legten um 6,9 Prozent zu und zogen die Aktienkurse der Konkurrenten United , American und Southwest Airlines mit nach oben.

    Auch der Softdrinkhersteller Pepsico übertraf die Erwartungen für das vergangene Quartal und bestätigte seinen Ausblick. Das honorierten die Aktien mit einem vorbörslichen Kursanstieg um 0,9 Prozent.

    In der kommenden Woche berichten dann Größen aus der Finanzbranche wie etwa Goldman Sachs und Citigroup über ihre Geschäftsentwicklung. Der Elektroautobauer Tesla ist am 22. Oktober das erste Unternehmen aus dem Börsenschwergewichte-Club "Magnificent Seven" mit Quartalszahlen, gefolgt von den Tech-Riesen Alphabet , Microsoft und Meta eine Woche später./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 211,5 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +22,42 %/+34,36 % bedeutet.




    15 im Artikel enthaltene Werte
