Daumen hoch für HelloFresh: Darum läuft die Aktie am Donnerstag allen davon!

Grund ist ein Upgrade der Schweizer UBS, die die Papiere von Neutral auf Kaufen stufen. Die Experten erwarten, dass sich die Umsätze der Berliner im Laufe des nächsten Jahres stabilisieren werden. Der Rückgang der Erlöse dürfte ab dem dritten Quartal 2025 nachlassen und ab dem zweiten Quartal 2026 wieder auf organisches Wachstum umschlagen. Die Analysten rechnen mit einer Steigerung von etwa 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was auf ein Comeback des Unternehmens hindeutet. Mittelfristig wird ein jährliches Umsatzwachstum von rund 3 Prozent erwartet.

Bisher war das 2025 für HelloFresh-Anleger ein Jahr zum Vergessen. Die Kursverluste zwischen Anfang Januar und Anfang Oktober summierten sich auf 80 Prozent. Am Donnerstag kann die Aktie nach langer Zeit mal wieder aufatmen und liegt mit einem Plus von 11 Prozent an der MDAX-Spitze.

Die Analysten sind ebenfalls überzeugt, dass HelloFresh das angestrebte Ziel von 200 Millionen Euro an Netto-Kostensenkungen erreichen wird – mit zusätzlichem Spielraum für mögliche betriebliche Herausforderungen.

Obwohl das Unternehmen in einer Übergangsphase stecke, sieht die UBS das Potenzial für nachhaltiges profitables Wachstum. Die Analysten heben hervor, dass der Kochboxenversender durch die Umsetzung der richtigen strategischen Maßnahmen und Kostensenkungen auf dem besten Weg sei, eine stabile Ertragslage zu erreichen. Das erhöhte Vertrauen in das Management und die operativen Maßnahmen stärken die Aussicht auf künftiges Wachstum.

Auf Basis der verbesserten Wachstumsprognosen hat die UBS das Kursziel für HFG auf 10,80 Euro angehoben, was ein Upside-Potenzial von 55 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Mit einer attraktiven Free-Cashflow-Rendite von 9,9 Prozent im Jahr 2025 und einem soliden freien Cashflow-Wachstum von 20 Prozent zwischen 2025 und 2028 sehen die Analysten endlich wieder Licht am Ende des Tunnels für die gebeutelte Aktie.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,63 % und einem Kurs von 7,816EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 14:58 Uhr) gehandelt.





