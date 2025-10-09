Faire Chancen für den Mittelstand sichern!

Berlin (ots) - Zur heutigen ersten Lesung des Vergabebeschleunigungsgesetzes im

Bundestag erklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands

Deutsches Baugewerbe:



"Wir begrüßen den Gesetzentwurf der Bundesregierung als klugen Kompromiss, der

allen Bauunternehmen, unabhängig von ihrer Größe, einen fairen Zugang zu

öffentlichen Bauaufträgen ermöglicht.





Der Entwurf sieht zur Losvergabe vor, dass es beim bisherigen Grundsatz bleibt,

wonach aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen eine Gesamtvergabe

stattfinden kann. Neu eingefügt ist eine weitere Ausnahmemöglichkeit für

Investitionen aus dem Sondervermögen. Hier können Gesamtvergaben auch aus

zeitlichen Gründen erfolgen. Damit erhält die öffentliche Hand mehr Spielraum

für dringliche Projekte im Rahmen der Infrastruktursanierung. Auch wenn das eine

deutliche Aufweichung des mittelstandsfreundlichen Grundsatzes darstellt, tragen

wir dies vor dem Hintergrund des erheblichen Investitionsbedarfs und des

zeitlichen Drucks mit.



Wichtig ist jetzt, dass es im Gesetzgebungsverfahren keine weitere Aushöhlung

der Losvergabe gibt. Dies hätte gravierende Folgen für die mittelständisch

geprägte Bauwirtschaft, in der über 98 % der Unternehmen weniger als 100

Mitarbeitende beschäftigen. Diese vielen kleinen und mittelständischen, regional

verankerten Unternehmen sichern nicht nur Beschäftigung und Ausbildung vor Ort,

sondern gewährleisten durch ihre Nähe zur Baustelle auch kurze Wege, effiziente

Abläufe und hohe Qualität. Mittelstandsfreundliche Vergabe spart Kosten durch

Wettbewerb unter regionalen Anbietern.



Die Vergabe öffentlicher Aufträge in Losen stellt das zentrale Instrument für

den Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen dar.

Der Gesetzentwurf eröffnet den öffentlichen Auftraggebern auf allen staatlichen

Ebenen die Möglichkeit, Aufträge so zu vergeben, dass sowohl kleine, mittlere

als auch große Unternehmen beauftragt werden können. Das ist die beste Gewähr

dafür, dass wir die Infrastruktur in unserem Land schnell wieder in Ordnung

bringen."



