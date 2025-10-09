Faire Chancen für den Mittelstand sichern!

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Berlin (ots) - Zur heutigen ersten Lesung des Vergabebeschleunigungsgesetzes im
    Bundestag erklärt Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands
    Deutsches Baugewerbe:

    "Wir begrüßen den Gesetzentwurf der Bundesregierung als klugen Kompromiss, der
    allen Bauunternehmen, unabhängig von ihrer Größe, einen fairen Zugang zu
    öffentlichen Bauaufträgen ermöglicht.

    Der Entwurf sieht zur Losvergabe vor, dass es beim bisherigen Grundsatz bleibt,
    wonach aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen eine Gesamtvergabe
    stattfinden kann. Neu eingefügt ist eine weitere Ausnahmemöglichkeit für
    Investitionen aus dem Sondervermögen. Hier können Gesamtvergaben auch aus
    zeitlichen Gründen erfolgen. Damit erhält die öffentliche Hand mehr Spielraum
    für dringliche Projekte im Rahmen der Infrastruktursanierung. Auch wenn das eine
    deutliche Aufweichung des mittelstandsfreundlichen Grundsatzes darstellt, tragen
    wir dies vor dem Hintergrund des erheblichen Investitionsbedarfs und des
    zeitlichen Drucks mit.

    Wichtig ist jetzt, dass es im Gesetzgebungsverfahren keine weitere Aushöhlung
    der Losvergabe gibt. Dies hätte gravierende Folgen für die mittelständisch
    geprägte Bauwirtschaft, in der über 98 % der Unternehmen weniger als 100
    Mitarbeitende beschäftigen. Diese vielen kleinen und mittelständischen, regional
    verankerten Unternehmen sichern nicht nur Beschäftigung und Ausbildung vor Ort,
    sondern gewährleisten durch ihre Nähe zur Baustelle auch kurze Wege, effiziente
    Abläufe und hohe Qualität. Mittelstandsfreundliche Vergabe spart Kosten durch
    Wettbewerb unter regionalen Anbietern.

    Die Vergabe öffentlicher Aufträge in Losen stellt das zentrale Instrument für
    den Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu öffentlichen Aufträgen dar.
    Der Gesetzentwurf eröffnet den öffentlichen Auftraggebern auf allen staatlichen
    Ebenen die Möglichkeit, Aufträge so zu vergeben, dass sowohl kleine, mittlere
    als auch große Unternehmen beauftragt werden können. Das ist die beste Gewähr
    dafür, dass wir die Infrastruktur in unserem Land schnell wieder in Ordnung
    bringen."

    Pressekontakt:

    Iris Rabe
    Leiterin Abteilung Kommunikation und Presse
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe
    Kronenstr. 55-58
    10117 Berlin
    Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420
    eMail mailto:rabe@zdb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/6134475
    OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe




