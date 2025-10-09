Heidelberger Druckmaschinen - Aktie schießt in die Höhe - 09.10.2025

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 2,2725€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,53 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0775 € entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen einen Gewinn von +53,50 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -3,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf +139,11 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,17 % geändert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,94 % 1 Monat +11,48 % 3 Monate +53,50 % 1 Jahr +118,19 %

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 691,17 Mio.EUR wert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie jetzt kaufen?

Ob die Heidelberger Druckmaschinen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.