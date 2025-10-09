    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBHP Group AktievorwärtsNachrichten zu BHP Group

    BHP Group Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2025

    Am 09.10.2025 ist die BHP Group Aktie, bisher, um +2,32 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BHP Group Aktie.

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

    BHP Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Die BHP Group Aktie notiert aktuell bei 24,650 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,560  entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in BHP Group investiert war, konnte einen Gewinn von +15,08 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BHP Group auf +1,08 %.

    BHP Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,25 %
    1 Monat +5,76 %
    3 Monate +15,08 %
    1 Jahr -9,07 %

    Informationen zur BHP Group Aktie

    Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 125,20 Mrd. wert.

    BHP Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BHP Group

    +2,37 %
    +2,25 %
    +5,76 %
    +15,08 %
    -9,07 %
    -7,69 %
    +29,55 %
    +73,31 %
    +532,47 %
    ISIN:AU000000BHP4WKN:850524



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen.
    RSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
