Alzchem Group - Aktie schießt in die Höhe - 09.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Alzchem Group Aktie. Mit einer Performance von +3,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Alzchem Group Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +1,90 %.

Allein seit letzter Woche ist die Alzchem Group Aktie damit um +2,18 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +164,44 % gewonnen.

Alzchem Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,18 % 1 Monat +8,68 % 3 Monate +1,90 % 1 Jahr +189,96 %

Informationen zur Alzchem Group Aktie

Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Mrd. wert.

Alzchem and FC Bayern Basketball are teaming up again, spotlighting Creapure as the go-to creatine for athletes. This partnership champions top-tier sports nutrition and German craftsmanship.

Alzchem und der FC Bayern Basketball verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft: Creapure bleibt offizieller Kreatin-Partner und unterstützt den Verein in EuroLeague, BBL und Pokal.

Alzchem Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.