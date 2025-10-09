Laser Digital geht Partnerschaft mit Solidus Labs ein, um die Überwachung kryptonativer Märkte voranzutreiben

- Mit Unterstützung von Nomura erhielt Laser Digital kürzlich im Rahmen des Pilotprogramms von VARA eine Lizenz, um OTC-Krypto-Derivate anzubieten

- Partnerschaft ermöglicht Laser Digital Zugang zu modernen Erkennungsfunktionen von Solidus Labs, um Handelsverhalten an Börsen, OTC-Märkten und DeFi-Handelsplätzen zu überwachen

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 9. Oktober 2025 / Laser Digital, die Tochtergesellschaft für digitale Assets der Nomura Group, und Solidus Labs, der Marktführer für kryptonative Handelsüberwachung und Risikomanagement, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um eine kryptonative On-Chain- und Off-Chain-Marktüberwachung bereitzustellen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Solidus Labs Laser Digital mit modernen Erkennungsfunktionen ausstatten, die das Handelsverhalten an Börsen, OTC-Märkten und DeFi-Handelsplätzen überwachen. Damit werden die Risiko- und Compliance-Prozesse von Laser Digital gestärkt und die sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen in unterschiedlichen Jurisdiktionen unterstützt.

Laser Digital wurde mit der Unterstützung von Nomura, einem der weltweit größten Finanzinstitute, als Full-Service-Unternehmen für digitale Assets gegründet, um TradFi-Praktiken auf Kryptomärkte zu bringen. Das Unternehmen kombiniert höhere Governance-Standards und Risikomanagement mit kryptospezifischem Know-how, um das Engagement institutioneller Anleger im Ökosystem der digitalen Assets zu verwalten.

Dr. Jez Mohideen, Mitbegründer und CEO von Laser Digital, sagte hinsichtlich der Partnerschaft: „Solidus Labs hat sich aufgrund seiner Expertise bei der Handelsüberwachung und seines tiefgehenden Verständnisses digitaler Assets als idealer Partner für uns herausgestellt. Seine On- und Off-Chain-Erkennungsfunktionen in Kombination mit einer intelligenten, datengetriebenen Plattform bieten moderne Sicherheitsvorkehrungen, die für einen sicheren institutionellen Zugang zum On-Chain-Ökosystem von grundlegender Bedeutung sind.“