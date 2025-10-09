Pünktlich zum Automobilgipfel
Energy Partners realisiert Photovoltaikprojekte für namhafte Automobilkunden (FOTO)
Traunstein (ots) -
- Die Energy Partners GmbH aus Traunstein realisierte in den vergangenen Monaten
mehrere PV-Projekte für große Automobilkunden, u.a. an Standorten in
Berlin/Grünheide, Neckarsulm, München und Mannheim, mit einer Gesamtleistung
von rund 17,5 MW.
- Die PV-Anlagen versorgen künftig Lager- und Produktionsstätten mit grünem
Strom.
- Mit den Projekten bekräftigt Energy Partners seine Rolle als verlässlicher
Partner für nachhaltige Energieversorgung in industriellen Anwendungen.
Die Energy Partners GmbH setzt erneut ein starkes Zeichen im Bereich
nachhaltiger Energieversorgung und hat kürzlich mehrere Photovoltaikprojekte für
namhafte Kunden aus der Automobilbranche realisiert. Insgesamt wurden
Aufdach-Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten in Deutschland installiert -
darunter 5,8 Megawatt (MW) in Berlin/Grünheide (Tesla), 3,4 MW in Neckarsulm
(Audi), 2,7 MW in München (BMW) sowie 1,0 MW am Standort Mannheim (Daimler
Truck). Ebenfalls sind weitere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel eine
Anlage mit 4,3 MW in Sindelfingen (Mercedes).
- Die Energy Partners GmbH aus Traunstein realisierte in den vergangenen Monaten
mehrere PV-Projekte für große Automobilkunden, u.a. an Standorten in
Berlin/Grünheide, Neckarsulm, München und Mannheim, mit einer Gesamtleistung
von rund 17,5 MW.
- Die PV-Anlagen versorgen künftig Lager- und Produktionsstätten mit grünem
Strom.
- Mit den Projekten bekräftigt Energy Partners seine Rolle als verlässlicher
Partner für nachhaltige Energieversorgung in industriellen Anwendungen.
Die Energy Partners GmbH setzt erneut ein starkes Zeichen im Bereich
nachhaltiger Energieversorgung und hat kürzlich mehrere Photovoltaikprojekte für
namhafte Kunden aus der Automobilbranche realisiert. Insgesamt wurden
Aufdach-Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten in Deutschland installiert -
darunter 5,8 Megawatt (MW) in Berlin/Grünheide (Tesla), 3,4 MW in Neckarsulm
(Audi), 2,7 MW in München (BMW) sowie 1,0 MW am Standort Mannheim (Daimler
Truck). Ebenfalls sind weitere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel eine
Anlage mit 4,3 MW in Sindelfingen (Mercedes).
Anzeige
Präsentiert von
Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH, erklärt: "Unsere
Photovoltaikanlagen versorgen Lager- und Produktionsstätten der
Automobilkonzerne zuverlässig mit grünem Strom und bilden hier den angestrebten
Industriestrompreis bereits ab. Mit unserer umfassenden Erfahrung in individuell
abgestimmten Energielösungen schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden. Die
Integration der PV-Systeme in die Produktionsprozesse unterstützt unsere Kunden
dabei, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ESG-Rating nachhaltig zu verbessern.
Zusätzlich sind Speicherlösungen geplant, um die Energieversorgung weiter zu
optimieren und die Unabhängigkeit von externen Energiequellen zu erhöhen. Dabei
verstehen wir uns als verlässlicher Partner, der sie auf diesem Weg engagiert
begleitet."
Neben den Photovoltaikdachanlagen umfasst das Leistungsspektrum der Energy
Partners GmbH auch die Installation von Stromspeichern und E-Ladesäulen. "Die
enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern ermöglicht es uns, stets
passgenaue Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch technisch
optimal sind. Unsere Projekte schaffen langfristige Potenziale zur
Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung", resümiert Giller.
Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte bundesweit in Eigenregie oder
gemeinsam mit einem bewährten Netzwerk an Fachpartnern. Dabei setzt das
Unternehmen auf innovative Technologien und sein KI-gestütztes
Energiemanagementsystem EPSherpa, um alle Energiekomponenten intelligent zu
vernetzen und zusätzliche Einsparpotenziale zu heben.
Pressekontakt:
Verena Steindl
Marketing & Communications
MaxSolar Gruppe
Telefon: +49 861 21396 621
E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6134496
OTS: MaxSolar GmbH
Photovoltaikanlagen versorgen Lager- und Produktionsstätten der
Automobilkonzerne zuverlässig mit grünem Strom und bilden hier den angestrebten
Industriestrompreis bereits ab. Mit unserer umfassenden Erfahrung in individuell
abgestimmten Energielösungen schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden. Die
Integration der PV-Systeme in die Produktionsprozesse unterstützt unsere Kunden
dabei, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ESG-Rating nachhaltig zu verbessern.
Zusätzlich sind Speicherlösungen geplant, um die Energieversorgung weiter zu
optimieren und die Unabhängigkeit von externen Energiequellen zu erhöhen. Dabei
verstehen wir uns als verlässlicher Partner, der sie auf diesem Weg engagiert
begleitet."
Neben den Photovoltaikdachanlagen umfasst das Leistungsspektrum der Energy
Partners GmbH auch die Installation von Stromspeichern und E-Ladesäulen. "Die
enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern ermöglicht es uns, stets
passgenaue Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch technisch
optimal sind. Unsere Projekte schaffen langfristige Potenziale zur
Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung", resümiert Giller.
Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte bundesweit in Eigenregie oder
gemeinsam mit einem bewährten Netzwerk an Fachpartnern. Dabei setzt das
Unternehmen auf innovative Technologien und sein KI-gestütztes
Energiemanagementsystem EPSherpa, um alle Energiekomponenten intelligent zu
vernetzen und zusätzliche Einsparpotenziale zu heben.
Pressekontakt:
Verena Steindl
Marketing & Communications
MaxSolar Gruppe
Telefon: +49 861 21396 621
E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6134496
OTS: MaxSolar GmbH
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tesla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wegecke schrieb 06.10.25, 21:44
mitdiskutieren »
Sorry, aber das ist Cherrypicking vom Feinsten. -9,4 % zum Vorjahresmonat und nur noch die Hälfte verkauft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Jan-Sept).. und du feierst hier ab, dass sich der Rückstand verringert? 🤣
Als ich mich hier mit den Bären gezofft hab, hatte Tesla ja wenigstens noch zweistellige Wachstumsraten, der Anspruch waren ja mal 50 % Wachstum pro Jahr oder zumindest mal im Bereich um die 30 %...
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 06.10.25, 19:23
mitdiskutieren »
49% aller Model 3 bestehen den ersten!! TÜV in Finnland nicht und ziehen die Durchfallrate der EVs extrem nach oben:
https://yle.fi/a/74-20186654
Wie herrlich peinlich ist das denn? Nokery erkläre bitte!
You_Dont_Mess_with_the_Zohan schrieb 03.10.25, 16:10
mitdiskutieren »
Auch bei den Hinterbliebenen der Brandopfer und ihren Anwälten setzt sich der Glaube an die grosse Tesla-Brennt-Story immer mehr durch:
https://dnyuz.com/2025/10/02/tesla-is-sued-by-family-who-says-faulty-doors-led-to-daughters-death/
Ich denke die US-Anwälte, die auf Erfolgsbasis agieren, haben erkannt, dass bei Tesla evtl. was zu holen ist und werden jetzt aktiv?
Autor folgen
5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte