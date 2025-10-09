    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Energy Partners realisiert Photovoltaikprojekte für namhafte Automobilkunden (FOTO)

    Traunstein (ots) -

    - Die Energy Partners GmbH aus Traunstein realisierte in den vergangenen Monaten
    mehrere PV-Projekte für große Automobilkunden, u.a. an Standorten in
    Berlin/Grünheide, Neckarsulm, München und Mannheim, mit einer Gesamtleistung
    von rund 17,5 MW.
    - Die PV-Anlagen versorgen künftig Lager- und Produktionsstätten mit grünem
    Strom.
    - Mit den Projekten bekräftigt Energy Partners seine Rolle als verlässlicher
    Partner für nachhaltige Energieversorgung in industriellen Anwendungen.

    Die Energy Partners GmbH setzt erneut ein starkes Zeichen im Bereich
    nachhaltiger Energieversorgung und hat kürzlich mehrere Photovoltaikprojekte für
    namhafte Kunden aus der Automobilbranche realisiert. Insgesamt wurden
    Aufdach-Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten in Deutschland installiert -
    darunter 5,8 Megawatt (MW) in Berlin/Grünheide (Tesla), 3,4 MW in Neckarsulm
    (Audi), 2,7 MW in München (BMW) sowie 1,0 MW am Standort Mannheim (Daimler
    Truck). Ebenfalls sind weitere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel eine
    Anlage mit 4,3 MW in Sindelfingen (Mercedes).

    Matthias Giller, Managing Director der Energy Partners GmbH, erklärt: "Unsere
    Photovoltaikanlagen versorgen Lager- und Produktionsstätten der
    Automobilkonzerne zuverlässig mit grünem Strom und bilden hier den angestrebten
    Industriestrompreis bereits ab. Mit unserer umfassenden Erfahrung in individuell
    abgestimmten Energielösungen schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden. Die
    Integration der PV-Systeme in die Produktionsprozesse unterstützt unsere Kunden
    dabei, Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ESG-Rating nachhaltig zu verbessern.
    Zusätzlich sind Speicherlösungen geplant, um die Energieversorgung weiter zu
    optimieren und die Unabhängigkeit von externen Energiequellen zu erhöhen. Dabei
    verstehen wir uns als verlässlicher Partner, der sie auf diesem Weg engagiert
    begleitet."

    Neben den Photovoltaikdachanlagen umfasst das Leistungsspektrum der Energy
    Partners GmbH auch die Installation von Stromspeichern und E-Ladesäulen. "Die
    enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern ermöglicht es uns, stets
    passgenaue Lösungen zu entwickeln, die sowohl wirtschaftlich als auch technisch
    optimal sind. Unsere Projekte schaffen langfristige Potenziale zur
    Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung", resümiert Giller.

    Die Energy Partners GmbH realisiert ihre Projekte bundesweit in Eigenregie oder
    gemeinsam mit einem bewährten Netzwerk an Fachpartnern. Dabei setzt das
    Unternehmen auf innovative Technologien und sein KI-gestütztes
    Energiemanagementsystem EPSherpa, um alle Energiekomponenten intelligent zu
    vernetzen und zusätzliche Einsparpotenziale zu heben.

    Pressekontakt:

    Verena Steindl
    Marketing & Communications
    MaxSolar Gruppe
    Telefon: +49 861 21396 621
    E-Mail: mailto:verena.steindl@maxsolar.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170503/6134496
    OTS: MaxSolar GmbH


