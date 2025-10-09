Energy Partners realisiert Photovoltaikprojekte für namhafte Automobilkunden (FOTO)

Traunstein (ots) -



- Die Energy Partners GmbH aus Traunstein realisierte in den vergangenen Monaten

mehrere PV-Projekte für große Automobilkunden, u.a. an Standorten in

Berlin/Grünheide, Neckarsulm, München und Mannheim, mit einer Gesamtleistung

von rund 17,5 MW.

- Die PV-Anlagen versorgen künftig Lager- und Produktionsstätten mit grünem

Strom.

- Mit den Projekten bekräftigt Energy Partners seine Rolle als verlässlicher

Partner für nachhaltige Energieversorgung in industriellen Anwendungen.



Die Energy Partners GmbH setzt erneut ein starkes Zeichen im Bereich

nachhaltiger Energieversorgung und hat kürzlich mehrere Photovoltaikprojekte für

namhafte Kunden aus der Automobilbranche realisiert. Insgesamt wurden

Aufdach-Photovoltaikanlagen an mehreren Standorten in Deutschland installiert -

darunter 5,8 Megawatt (MW) in Berlin/Grünheide (Tesla), 3,4 MW in Neckarsulm

(Audi), 2,7 MW in München (BMW) sowie 1,0 MW am Standort Mannheim (Daimler

Truck). Ebenfalls sind weitere Projekte in der Pipeline, wie zum Beispiel eine

Anlage mit 4,3 MW in Sindelfingen (Mercedes).





