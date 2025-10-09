Lufthansa-Chef zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt
- Spohr zweifelt an IATA-Klimazielen für 2050.
- Technologischer Fortschritt in der Luftfahrt stagniert.
- E-Fuels teuer und nur im Labor verfügbar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Lufthansa -Chef Carsten Spohr zweifelt an den erklärten Klimazielen des internationalen Luftverkehrs. Angesichts fehlender Innovationen seien auch bei ihm Zweifel aufgekommen, ob sich die vom Airline-Verband IATA für 2050 anvisierte CO2-Neutralität erreichen lasse, sagte Spohr im Interview mit dem Deutschlandfunk. Lufthansa ist selbst Mitglied des Verbands.
Technologisch tue sich wenig, meint der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende: "Wir sehen, dass die Technologie eigentlich kaum vorankommt. Sowohl bei den großen Airbus -Herstellern aus Toulouse wie auch im großen Boeing -Werk in Seattle sind keine Flugzeuge in Produktion und nicht einmal in Planung, die uns irgendwie einen großen nächsten technologischen Schritt erlauben."
E-Fuels nur im Labor verfügbar
Beim bereits möglichen Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe schildert der Konzernchef Probleme: "Die Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen auf Biobasis ist deutlich langsamer im Anstieg, als wir uns das alle gewünscht hätten." Es gebe Zweifel an der Verfügbarkeit des SAF (Sustainable Aviation Fuel)-Treibstoffs, der zudem deutlich zu teuer sei. Mit Elektrizität erzeugte, theoretisch unbegrenzt verfügbare Kraftstoffe gebe es derzeit "eigentlich nur im Labor".
Es sei ein großes wirtschaftliches Problem für die europäischen Airlines, wenn sie anders als die Konkurrenz zum Tanken dieser Kraftstoffe gezwungen würden, erklärte der Lufthansa-Chef. Letztlich könne mehr Klimaschutz nur mit staatlicher Unterstützung funktionieren./ceb/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 195,3 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,06 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,86 %/+19,05 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...