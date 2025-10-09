Lufthansa-Chef zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt

Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...





Das Managment der Lufthansa ist Sch... nur Sprüche und Ankündigungen. Durchsetzen werden die gar nichts...und die Analysten sehen das ganz genau so.





Komischerweise hat irgend jemand heute dafür gesorgt das die Aktie nicht gleich durch die Betonunterstützung 7.20 durchrutscht. Bischen drunter liegen bestimmt reichlich SL. Wenn die gerissen werden ist die nächste Unterstützung 6.50... Fällt die steht die LH ganz schnell wieder bei 5.50..





Aber hey 😁 ich will mal nicht zu schwarz sehen. Paar Käufer gabs die letzten Tage 😉 Ich bin trotzdem der Meinung Spohr muss gehen. Und der Personalvorstand auch. Schaun wir mal.



