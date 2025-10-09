    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    Wirtschaft

    RWE bringt strategische Erdgas-Reserve ins Spiel

    Wirtschaft - RWE bringt strategische Erdgas-Reserve ins Spiel
    Foto: Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - RWE-Chef Markus Krebber bringt eine strategische Erdgas-Reserve nach Vorbild der nationalen Erdöl-Reserve ins Spiel. "Die Energieversorgung darf nicht auf Kante genäht sein", sagte der Chef des Essener Energiekonzerns dem "Focus" am Donnerstag. "Es braucht Reserven. Dazu gehört auch die Versorgung mit Erdgas."

    Es könne immer zu einem technischen Problem an den Terminals oder den Leitungen aus Norwegen kommen, so Krebber. "Die Bundesregierung sollte einen regelmäßigen Versorgungsbericht zu Erdgas initiieren - beim Strom ist das Standard. Man könnte auch über eine strategische Reserve nachdenken, so wie beim Öl."

    Die Gasspeicher in Deutschland sind aktuell zu gut 75 Prozent befüllt. Mit den gebuchten Kapazitäten lasse sich bis zum 1. November ein Füllstand von 81 Prozent erreichen, teilte die Initiative Energien Speichern (Ines) im September mit. "In einem normalen Winter sollten wir damit gut durchkommen", sagte Krebber.

    Zugleich mahnte er nun eine schnelle Umsetzung der Kraftwerksstrategie an. "In nennenswertem Umfang an Leistung ist 2030 wohl nicht mehr zu halten", sagte Krebber. "Ich gehe aber noch davon aus, dass wir als RWE bis dahin ein erstes Gaskraftwerk in Betrieb nehmen können. Auf das ganze Land gesehen, wird das Gros dann in den frühen 2030er Jahren in Betrieb gehen. Aber auch das braucht eine schnelle Umsetzung der Kraftwerksstrategie", sagte Krebber.

    Verfasst von Redaktion dts
