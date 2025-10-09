Nach dem All-Time-High: Steht Bitcoin am Abgrund?

Und das kommt nicht von ungefähr: In zehn der letzten zwölf Oktobermonate seit 2013 legte Bitcoin zu – stärker als in jedem anderen Monat des Jahres.

Die Performance der ältesten Kryptowährung der Welt im Oktober war so stark, dass Anleger den Monat längst umgetauft haben: Uptober – Synonym für Kursfeuerwerk, Momentum und institutionelle Euphorie.

Beinahe folgerichtig sprang am Sonntag der Kurs von Bitcoin auf ein neues All-Time-High.

Und auch US-Bitcoin-ETFs haben am Montag mit Nettozuflüssen von über 1,21 Milliarden US-Dollar ihren zweitstärksten Handelstag aller Zeiten hingelegt – der mächtigste Kapitalstrom seit dem euphorischen Ausbruch nach Donald Trumps Wahlsieg im November 2024.

Der Kryptomarkt brennt. Institutionelle Investoren pumpen Geld in Bitcoin, als gäbe es kein Morgen – und der Kurs zieht mit brutaler Wucht nach oben.

Aber ist genau das der Wendepunkt für diese unglaubliche Rallye? Kann es nicht sein, dass Bitcoin damit seinen Zenit überschritten hat? Und wie gefährlich könnten KI und Quantencomputing der Blockhain werden? Julian Schick (links) und Krischan Orth diskutieren über die Zukunft des Bitcoins. Genau das ist Thema in unserer neuesten Folge von Börse, Baby!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 122.849USD auf CryptoCompare Index (09. Oktober 2025, 15:44 Uhr) gehandelt.

