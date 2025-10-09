Silber springt auf Rekordhoch - über 51 US-Dollar je Unze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Silber hat den Höhenflug am Donnerstag fortgesetzt. Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 51,23 US-Dollar gehandelt. Das sind etwa 5 Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Ähnlich wie Gold ist das Edelmetall seit Beginn des Jahres teurer geworden. In dieser Zeit hat Silber über 70 Prozent an Wert gewonnen.

Der Preisanstieg ist damit seit Beginn des Jahrs stärker als beim Gold, das nur um etwas mehr als 50 Prozent zugelegt hat. Während die jüngsten Fortschritte bei den Verhandlungen für einen Frieden im Gaza-Krieg den Goldpreis am Donnerstag ausgebremst haben, ging es mit der Notierung für Silber weiter deutlich nach oben.