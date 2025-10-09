DIE JÜNGSTE EVOLUTION EINER FLUIDEN, KÜNSTLERISCHEN HAUTE HORLOGERIE

Anknüpfend an den Erfolg der wandlungsfähigen MP-16 Arsham Droplet Taschenuhr, bezieht auch dieser neue Zeitmesser Inspirationen von der dynamischen Essenz des Wassers, organischen Formen und optischer Transparenz und stellt damit einmal mehr die Regeln des Uhrendesigns auf den Kopf.

Die MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire ist die perfekte Verbindung von Hublots Kunst der Fusion und Arshams einzigartiger Vision einer fiktiven Archäologie, bei der der Künstler moderne Objekte als antike Artefakte neu interpretiert und damit die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verwischt.

Arshams erstes Armbanduhrendesign für Hublot ist eine tragbare Skulptur, bei der jede elegant fließende Kurve seine künstlerische Handschrift trägt. Die kompakte Gehäusegröße von 42 mm wurde durch die Integration des neuen, kleineren Hublot Meca-10 ermöglicht, eines Manufakturwerks mit Handaufzug, das durch die Zifferblattöffnung und den Saphirboden zu sehen ist.

Die gewählten Materialen – Saphirglas für die mattierte, boxförmige Lünette sowie Titan und Kautschuk – unterstreichen die Essenz der Kunst der Fusion und bilden die perfekte Grundlage für die Gestaltung der organischen Formen der Uhr, die von fließendem Wasser inspiriert sind. Das prägende Merkmal ist die spektakuläre Öffnung auf dem Zifferblatt, die an einen zerfließenden Wassertropfen erinnert: eine direkte Weiterentwicklung der Tropfenform, die als Inspirationsquelle für die MP-16 gedient hatte.

Arshams Auffassung von Zeit ist für seinen Designansatz von zentraler Bedeutung. In seinem TED-Talk von 2016 erklärte er: „Bei meinen Arbeiten geht es um das Kollabieren von Zeit. Man kann sich nie ganz sicher sein, ob die Objekte vielleicht aus der Vergangenheit oder der Zukunft stammen." Während die MP-16 Arsham Droplet dieses Konzept mittels Form zum Leben erweckt hat, beschäftigt sich die neue MP-17 Meca-10 Arsham Splash Titanium Sapphire mit dem Eindruck, den Zeit hinterlässt. Mit ihren fließenden Gehäuselinien, der spritzerförmigen Zifferblattöffnung und den transparenten Saphirkomponenten verkörpert sie Arshams künstlerische Vision und verbindet diese mit dem Kaliber Meca-10 von Hublot, um sowohl das Konzept als auch die Leistung in einem tragbaren Design zu realisieren.