Starker Auftakt
INTERNORGA 2026 bereits zu 90 Prozent ausgebucht (FOTO)
Hamburg (ots) - Noch sechs Monate, bis Hamburg wieder Place-to-be für die
Hospitality- und Foodservice-Welt ist, doch schon jetzt setzt die INTERNORGA
2026 ein starkes Zeichen: Über 90 Prozent der Ausstellungsfläche ist bereits
ausgebucht. Unter dem Motto "Wo Trends laufen lernen." dürfen sich Ausstellende
und Besuchende vom 13. bis 17. März mit zahlreichen neuen Highlights und
Formaten auf ein eindrucksvolles Gesamterlebnis voller Inspiration, Innovation
und Austausch freuen.
Die hohe Nachfrage aus allen Segmenten und das positive Feedback zur
Flächenerweiterung bestätigen: Für die Branche ist die INTERNORGA die wichtigste
Plattform, um Trends zu setzen, Innovationen zu erleben, bestehende Kontakte zu
pflegen und neue aufzubauen. "Die zahlreichen, frühzeitigen Buchungen durch
viele Key-Player, aber auch spannende Start-ups sind insbesondere in der
aktuellen Branchensituation keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns daher
umso mehr über den starken Zuspruch und die positiven Signale für die gesamte
Hotellerie und Gastronomie. Dies bekräftigt uns auf unserem Kurs, mit
innovativen Konzepten und zukunftsweisenden Formaten voranzugehen", so Matthias
Balz , Director INTERNORGA.
2026 startet die Halle B5 als einzigartiges Innovationscluster, das von allen
Beteiligten schon jetzt mit Spannung erwartet wird. "Der neue Standort in
direkter Nachbarschaft zu inspirierenden Newcomern, spannenden Bühnen- und
Networking-Formaten bedeutet für uns vor allem: mehr Sichtbarkeit, mehr
Austausch und noch mehr Gelegenheit, unsere Marke erlebbar zu machen. Das wird
definitiv ein Highlight", so Saif Rudi & Andreas Romanowski , Gründer kukki GmbH
. Auf rund 2.000 Quadratmetern Nettofläche entsteht mit Startups & Drinks ,
Future Food , der Newcomers Area und What the Food! - by foodlab ein
einzigartiger Hotspot für Innovationen. Die beliebte Meeting- und
Afterwork-Lounge OFF THE RECORD bleibt ebenfalls in Halle B5 - lebendig und
einladend wie gewohnt. Gleichzeitig entsteht mit dem neuen Setup in Halle B4.OG
eine weitere Fläche für die Einrichtung und Ausstattung von Restaurants und
Hotels. In dann insgesamt fünf Hallen finden Besuchende so viele Inspirationen
rund um Design und Ambiente wie nie zuvor.
Networking 2.0 und vielfältige Highlights
Als Impulsgeberin der Branche setzt die INTERNORGA 2026 neben der optimierten
Hallenstruktur und beliebten, etablierten Formaten auf vielfältige
Weiterentwicklungen. Eine neue Event-Plattform und App bringt zukünftig
Ausstellende, Besuchende sowie Expertinnen und Experten noch gezielter zusammen
und schafft digitale Brücken für wertvollen Austausch. Neben dem umfangreichen
Bühnenprogramm bieten das Internationale Foodservice-Forum undder Branchentag
der Gemeinschaftsgastronomie einzigartige Insights von renommierten Speakern und
spannende Paneltalks rund um aktuelle Themen und zukünftige Entwicklungen. Die
beliebten Auszeichnungen INTERNORGA Zukunftspreis , Deutscher
Gastro-Gründerpreis und NEXT CHEF AWARD rücken Innovation, Talent und Vision in
den Fokus , geben Impulse und Zuversicht und sorgen für mitreißende
Final-Momente.
Mit der Vielfalt an relevanten Branchenthemen, inspirierenden Formaten und
zahlreichen Networking-Möglichkeiten beweist die INTERNORGA auch 2026: Sie ist
die Plattform, auf der die Hospitality- und Foodservice-Welt zusammenkommt, um
Trends zu erleben, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
Wer sich schon jetzt auf die besondere Atmosphäre einstimmen möchte, findet im
Recap-Video (https://www.youtube.com/watch?v=5net6tlcfx4) der INTERNORGA 2025
die schönsten Impressionen der vergangenen Messe und bekommt einen Vorgeschmack
auf das, was 2026 noch größer und spannender wird.
Über die INTERNORGA
Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hospitality und Foodservice.
Als jährlicher Treffpunkt für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und
Konditoreien findet sie vom 13. bis 17. März 2026 auf dem Gelände der Hamburg
Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren
Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten
Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte
Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.
Weitere Informationen auf der Website https://www.internorga.com/ sowie auf den
INTERNORGA Social-Media-Kanälen LinkedIn
(https://www.linkedin.com/showcase/internorga/) , Instagram
(https://www.instagram.com/internorga/) , YouTube
(https://www.youtube.com/@INTERNORGA_Hamburg) und Facebook
(https://www.facebook.com/internorga) .
Pressematerial zum Download: https://hmc.canto.de/b/U78LB
Pressemitteilungen: http://www.internorga.com/info/presse/pressemitteilungen
Pressekontakt:
Annika Meyer
Presse & PR
Hamburg Messe und Congress
Tel. +49 40 3569-2445
E-Mail: mailto:annika.meyer@hamburg-messe.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12520/6134536
OTS: Hamburg Messe und Congress GmbH
