INTERNORGA 2026 bereits zu 90 Prozent ausgebucht (FOTO)

Hamburg (ots) - Noch sechs Monate, bis Hamburg wieder Place-to-be für die

Hospitality- und Foodservice-Welt ist, doch schon jetzt setzt die INTERNORGA

2026 ein starkes Zeichen: Über 90 Prozent der Ausstellungsfläche ist bereits

ausgebucht. Unter dem Motto "Wo Trends laufen lernen." dürfen sich Ausstellende

und Besuchende vom 13. bis 17. März mit zahlreichen neuen Highlights und

Formaten auf ein eindrucksvolles Gesamterlebnis voller Inspiration, Innovation

und Austausch freuen.



Die hohe Nachfrage aus allen Segmenten und das positive Feedback zur

Flächenerweiterung bestätigen: Für die Branche ist die INTERNORGA die wichtigste

Plattform, um Trends zu setzen, Innovationen zu erleben, bestehende Kontakte zu

pflegen und neue aufzubauen. "Die zahlreichen, frühzeitigen Buchungen durch

viele Key-Player, aber auch spannende Start-ups sind insbesondere in der

aktuellen Branchensituation keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns daher

umso mehr über den starken Zuspruch und die positiven Signale für die gesamte

Hotellerie und Gastronomie. Dies bekräftigt uns auf unserem Kurs, mit

innovativen Konzepten und zukunftsweisenden Formaten voranzugehen", so Matthias

Balz , Director INTERNORGA.





