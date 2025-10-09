    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    INTERNORGA 2026 bereits zu 90 Prozent ausgebucht (FOTO)

    Hamburg (ots) - Noch sechs Monate, bis Hamburg wieder Place-to-be für die
    Hospitality- und Foodservice-Welt ist, doch schon jetzt setzt die INTERNORGA
    2026 ein starkes Zeichen: Über 90 Prozent der Ausstellungsfläche ist bereits
    ausgebucht. Unter dem Motto "Wo Trends laufen lernen." dürfen sich Ausstellende
    und Besuchende vom 13. bis 17. März mit zahlreichen neuen Highlights und
    Formaten auf ein eindrucksvolles Gesamterlebnis voller Inspiration, Innovation
    und Austausch freuen.

    Die hohe Nachfrage aus allen Segmenten und das positive Feedback zur
    Flächenerweiterung bestätigen: Für die Branche ist die INTERNORGA die wichtigste
    Plattform, um Trends zu setzen, Innovationen zu erleben, bestehende Kontakte zu
    pflegen und neue aufzubauen. "Die zahlreichen, frühzeitigen Buchungen durch
    viele Key-Player, aber auch spannende Start-ups sind insbesondere in der
    aktuellen Branchensituation keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns daher
    umso mehr über den starken Zuspruch und die positiven Signale für die gesamte
    Hotellerie und Gastronomie. Dies bekräftigt uns auf unserem Kurs, mit
    innovativen Konzepten und zukunftsweisenden Formaten voranzugehen", so Matthias
    Balz , Director INTERNORGA.

    2026 startet die Halle B5 als einzigartiges Innovationscluster, das von allen
    Beteiligten schon jetzt mit Spannung erwartet wird. "Der neue Standort in
    direkter Nachbarschaft zu inspirierenden Newcomern, spannenden Bühnen- und
    Networking-Formaten bedeutet für uns vor allem: mehr Sichtbarkeit, mehr
    Austausch und noch mehr Gelegenheit, unsere Marke erlebbar zu machen. Das wird
    definitiv ein Highlight", so Saif Rudi & Andreas Romanowski , Gründer kukki GmbH
    . Auf rund 2.000 Quadratmetern Nettofläche entsteht mit Startups & Drinks ,
    Future Food , der Newcomers Area und What the Food! - by foodlab ein
    einzigartiger Hotspot für Innovationen. Die beliebte Meeting- und
    Afterwork-Lounge OFF THE RECORD bleibt ebenfalls in Halle B5 - lebendig und
    einladend wie gewohnt. Gleichzeitig entsteht mit dem neuen Setup in Halle B4.OG
    eine weitere Fläche für die Einrichtung und Ausstattung von Restaurants und
    Hotels. In dann insgesamt fünf Hallen finden Besuchende so viele Inspirationen
    rund um Design und Ambiente wie nie zuvor.

    Networking 2.0 und vielfältige Highlights

    Als Impulsgeberin der Branche setzt die INTERNORGA 2026 neben der optimierten
    Hallenstruktur und beliebten, etablierten Formaten auf vielfältige
    Weiterentwicklungen. Eine neue Event-Plattform und App bringt zukünftig
    Ausstellende, Besuchende sowie Expertinnen und Experten noch gezielter zusammen
    und schafft digitale Brücken für wertvollen Austausch. Neben dem umfangreichen
    Bühnenprogramm bieten das Internationale Foodservice-Forum undder Branchentag
    der Gemeinschaftsgastronomie einzigartige Insights von renommierten Speakern und
    spannende Paneltalks rund um aktuelle Themen und zukünftige Entwicklungen. Die
    beliebten Auszeichnungen INTERNORGA Zukunftspreis , Deutscher
    Gastro-Gründerpreis und NEXT CHEF AWARD rücken Innovation, Talent und Vision in
    den Fokus , geben Impulse und Zuversicht und sorgen für mitreißende
    Final-Momente.

    Mit der Vielfalt an relevanten Branchenthemen, inspirierenden Formaten und
    zahlreichen Networking-Möglichkeiten beweist die INTERNORGA auch 2026: Sie ist
    die Plattform, auf der die Hospitality- und Foodservice-Welt zusammenkommt, um
    Trends zu erleben, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
    Wer sich schon jetzt auf die besondere Atmosphäre einstimmen möchte, findet im
    Recap-Video (https://www.youtube.com/watch?v=5net6tlcfx4) der INTERNORGA 2025
    die schönsten Impressionen der vergangenen Messe und bekommt einen Vorgeschmack
    auf das, was 2026 noch größer und spannender wird.

    Über die INTERNORGA

    Die INTERNORGA ist die internationale Leitmesse für Hospitality und Foodservice.
    Als jährlicher Treffpunkt für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und
    Konditoreien findet sie vom 13. bis 17. März 2026 auf dem Gelände der Hamburg
    Messe und Congress statt. Nationale und internationale Ausstellende präsentieren
    Fachbesuchenden ihre Produkte, Trends und Innovationen für den gesamten
    Außer-Haus-Markt. Begleitet wird die Fachmesse durch international besetzte
    Kongresse, ein umfassendes Rahmenprogramm und innovative Branchenwettbewerbe.

    Weitere Informationen auf der Website https://www.internorga.com/ sowie auf den
    INTERNORGA Social-Media-Kanälen LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/showcase/internorga/) , Instagram
    (https://www.instagram.com/internorga/) , YouTube
    (https://www.youtube.com/@INTERNORGA_Hamburg) und Facebook
    (https://www.facebook.com/internorga) .

    Pressematerial zum Download: https://hmc.canto.de/b/U78LB

    Pressemitteilungen: http://www.internorga.com/info/presse/pressemitteilungen

    Pressekontakt:

    Annika Meyer
    Presse & PR
    Hamburg Messe und Congress
    Tel. +49 40 3569-2445
    E-Mail: mailto:annika.meyer@hamburg-messe.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12520/6134536
    OTS: Hamburg Messe und Congress GmbH


