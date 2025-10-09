Bau-Turbo allein löst die Krise nicht

Berlin (ots) - Der Bundestag hat heute den Gesetzentwurf der

Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und

zur Wohnraumsicherung verabschiedet. Ziel ist es, die Schaffung von Wohnraum in

Deutschland deutlich zu beschleunigen. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):



"Der Bau-Turbo ist ein wichtiger Schritt, um Planungs- und Genehmigungsverfahren

zu beschleunigen. Wenn Kommunen künftig flexibler handeln und befristet vom

Planungsrecht abweichen können, bringt das dringend benötigte Impulse für den

Wohnungsbau. Dass ganze Straßenzüge und Quartiere schneller entwickelt werden

können, ist ein Fortschritt, aber noch kein Durchbruch. Schnellere Planungen

sind nutzlos, wenn keine Bauanträge da sind.





Der beste Turbo nützt nichts, wenn der Tank leer ist. Die Realität ist: Bauen in

Deutschland ist zu teuer, zu kompliziert und für viele Familien längst

unerschwinglich geworden. Explodierende Baukosten, hohe Zinsen und ein Dschungel

aus Normen und Vorschriften ersticken viele Projekte im Keim. Ohne zinsgünstige

Darlehen, weniger Bürokratie und eine ernsthafte Entlastung beim Bauen wird der

"Bau-Turbo" nicht zünden.



Zwei Drittel aller neuen Wohnungen entstehen durch private Bauherren. Doch genau

diese Gruppe verliert zunehmend den Mut. Statt über 300.000 Wohnungen wie vor

vier Jahren werden es im kommenden Jahr wohl nur noch rund 200.000 sein. Wenn

die Politik jetzt nicht konsequent handelt, droht dem Wohnungsbau der Stillstand

und der Gesellschaft eine soziale Schieflage. Wir brauchen nicht nur schnellere

Verfahren, sondern endlich auch bessere Bedingungen für die Menschen, die bauen

wollen."



