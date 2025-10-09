    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bau-Turbo allein löst die Krise nicht

    Berlin (ots) - Der Bundestag hat heute den Gesetzentwurf der
    Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und
    zur Wohnraumsicherung verabschiedet. Ziel ist es, die Schaffung von Wohnraum in
    Deutschland deutlich zu beschleunigen. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer
    des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB):

    "Der Bau-Turbo ist ein wichtiger Schritt, um Planungs- und Genehmigungsverfahren
    zu beschleunigen. Wenn Kommunen künftig flexibler handeln und befristet vom
    Planungsrecht abweichen können, bringt das dringend benötigte Impulse für den
    Wohnungsbau. Dass ganze Straßenzüge und Quartiere schneller entwickelt werden
    können, ist ein Fortschritt, aber noch kein Durchbruch. Schnellere Planungen
    sind nutzlos, wenn keine Bauanträge da sind.

    Der beste Turbo nützt nichts, wenn der Tank leer ist. Die Realität ist: Bauen in
    Deutschland ist zu teuer, zu kompliziert und für viele Familien längst
    unerschwinglich geworden. Explodierende Baukosten, hohe Zinsen und ein Dschungel
    aus Normen und Vorschriften ersticken viele Projekte im Keim. Ohne zinsgünstige
    Darlehen, weniger Bürokratie und eine ernsthafte Entlastung beim Bauen wird der
    "Bau-Turbo" nicht zünden.

    Zwei Drittel aller neuen Wohnungen entstehen durch private Bauherren. Doch genau
    diese Gruppe verliert zunehmend den Mut. Statt über 300.000 Wohnungen wie vor
    vier Jahren werden es im kommenden Jahr wohl nur noch rund 200.000 sein. Wenn
    die Politik jetzt nicht konsequent handelt, droht dem Wohnungsbau der Stillstand
    und der Gesellschaft eine soziale Schieflage. Wir brauchen nicht nur schnellere
    Verfahren, sondern endlich auch bessere Bedingungen für die Menschen, die bauen
    wollen."

