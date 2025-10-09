Bank of England: Scharfe Marktkorrektur am Horizont

Laut dem Protokoll ihrer jüngsten Sitzung trügen zunehmende geopolitische Spannungen, fragmentierte Handels- und Finanzmärkte sowie Belastungen an den Staatsanleihemärkten zu diesem Risiko bei.

Damit reiht sich die britische Zentralbank in die wachsende Zahl von Finanzinstituten und Investoren ein, die sich die Frage stellen, ob sich an den Märkten eine KI-Blase bildet, während das vierte Quartal anläuft.

"Eine Realisierung solcher globalen Risiken könnte erhebliche Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich haben – als offene Volkswirtschaft und globales Finanzzentrum", heißt es in ihrem Bericht.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Die Aktienbewertungen liegen laut der Bank of England nahe an historischen Höchstständen, begünstigt durch starke Quartalsergebnisse der US-Technologieriesen.

"Der Marktanteil der fünf größten Unternehmen im S&P 500 liegt mit fast 30 Prozent höher als zu jedem Zeitpunkt der vergangenen 50 Jahre", so die Bank. Besonders KI-getriebene Tech-Konzerne erscheinen dabei deutlich überbewertet.

In den Sitzungsprotokollen heißt es weiter: "Diese hohe Konzentration in den Marktindizes macht die Aktienmärkte besonders anfällig, falls die Erwartungen an den wirtschaftlichen Nutzen von KI nachlassen sollten."

Bei den aktuell extrem hohen Erwartungen an zukünftiges Gewinnwachstum könnte jede Neubewertung von KI-Investments Schockwellen durch die Märkte schicken, warnte die Zentralbank.

Während die Berichtssaison startet, richten Investoren den Blick besonders auf KI-nahe Technologiewerte. Einige Strategen sind überzeugt, dass die Bewertungen auf soliden Fundamentaldaten beruhen. Auch Goldman Sachs zeigte sich in seiner jüngsten Einschätzung vorsichtig optimistisch – man sehe noch keine Blase, riet Anlegern jedoch eindringlich zur Diversifizierung.

US-Notenbankchef Jerome Powell warnte am Dienstag ebenfalls vor "sehr hoch bewerteten Vermögenswerten", ohne jedoch explizit Technologieunternehmen zu nennen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7057,89 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer