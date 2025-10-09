Sonderedition Skoda Fabia 130 ab sofort bestellbar (FOTO)
inspirierten Designelementen ist ab 35.530 Euro erhältlich
> 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) macht die Sonderedition zum bislang
schnellsten Serien-Fabia mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit (Skoda Fabia Edition
130 1,5 l TSI DSG 130 kW (177 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6 l/100
km; CO2-Emissionen (kombiniert): 126 - 128 g/km; CO2-Klasse: D)
> Schwarz glänzende Exterieur-Details, Bi-LED-Scheinwerfer, spezielle
18-Zoll-Räder Libra und Doppel-Auspuffendrohre gehören zum Serienumfang
Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay
Die frisch präsentierte Sonderedition Skoda Fabia 130 ist ab sofort auf dem
deutschen Markt bestellbar. Abgeleitet vom Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Skoda
Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch
(kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 - 128 g/km;
CO2 Klasse: D) bietet der Fabia 130 mehr Leistung, ein tiefergelegtes Fahrwerk,
ein noch präziseres Handling sowie von der erfolgreichen Skoda
Motorsporthistorie inspirierte Designelemente. Mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 228 km/h ist er zudem der bislang schnellste Serien-Fabia. Der
Einstiegspreis für den Fabia 130 liegt in Deutschland bei 35.530 Euro.
Steigerung bei Leistung und Performance
Der Skoda Fabia 130 verfügt über einen 1,5-TSI-EVO2-Motor, der statt
ursprünglich 110 kW (150 PS) nun 130 kW (177 PS) leistet. Dafür haben die
Antriebsspezialisten der technischen Entwicklung von Skoda beispielsweise
Ansaugkrümmer, Schwingungsdämpfer und Kipphebel optimiert. Auch das 7-Gang-DSG
wurde neu abgestimmt und bietet etwa höhere Schaltpunkte für eine schnellere
Beschleunigung und schaltet im Sportmodus für sanftere Gangwechsel mit
Zwischengas herunter. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Fabia 130 in
7,4 Sekunden und damit 0,4 Sekunden schneller als das Ausgangsmodell. Mit einer
Höchstgeschwindigkeit von nun 228 km/h ist der Fabia 130 die bislang schnellste
Serienausführung der Fabia-Baureihe.
Umfangreiche Serienausstattung
Der Fabia 130 ist serienmäßig mit einem um 15 Millimeter tiefergelegten
Sportfahrwerk und den 18-Zoll-Rädern Libra in Anthrazit ausgestattet. Außerdem
gehören unter anderem zahlreiche glänzende schwarze Details, Bi-LED-Scheinwerfer
mit schwarzen Gehäusen und Doppel-Auspuffendrohre zur Serienausstattung. Die
Sonderedition ist in Perleffekt-Lackierungen in Weiß, Rot, Blau und Schwarz
erhältlich. Dach, Dachsäulen und der Heckspoiler sind immer in Schwarz gehalten,
ebenso ein Streifen an der Heckklappe, der an die Fabia Rally2-Fahrzeuge
erinnert und bereits von früheren Fabia-Sondereditionen bekannt ist. Im
Interieur bieten Sportsitze optimalen Halt bei dynamischen Kurvenfahrten. Ein
Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen, Pedalauflagen aus Edelstahl sowie
spezielle Einstiegsleisten aus schwarzem Aluminium tragen zusätzlich zum
sportlichen Ambiente bei. Das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein
8-Zoll-Infotainmentdisplay sind serienmäßig.
Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für Fahrzeug-Enthusiasten und feiert
gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Skoda Auto.
Alle Details zum neuen Skoda Fabia 130 finden Sie hier
(https://www.skoda-media.de/model/107/3206?fz=107&skoda=Fabia) .
