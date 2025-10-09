    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sonderedition Skoda Fabia 130 ab sofort bestellbar (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Sonderedition mit erhöhter Leistung und vom Motorsport
    inspirierten Designelementen ist ab 35.530 Euro erhältlich

    > 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) macht die Sonderedition zum bislang
    schnellsten Serien-Fabia mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit (Skoda Fabia Edition
    130 1,5 l TSI DSG 130 kW (177 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,6 l/100
    km; CO2-Emissionen (kombiniert): 126 - 128 g/km; CO2-Klasse: D)

    > Schwarz glänzende Exterieur-Details, Bi-LED-Scheinwerfer, spezielle
    18-Zoll-Räder Libra und Doppel-Auspuffendrohre gehören zum Serienumfang

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    86,14€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    98,34€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    > Der Innenraum bietet Sportsitze, ein Dreispeichenlenkrad, das 10 Zoll große
    Virtual Cockpit und ein 8-Zoll-Infotainmentdisplay

    Die frisch präsentierte Sonderedition Skoda Fabia 130 ist ab sofort auf dem
    deutschen Markt bestellbar. Abgeleitet vom Fabia Monte Carlo 1,5 TSI (Skoda
    Fabia Monte Carlo 1,5 l TSI DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch
    (kombiniert): 5,3 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 - 128 g/km;
    CO2 Klasse: D) bietet der Fabia 130 mehr Leistung, ein tiefergelegtes Fahrwerk,
    ein noch präziseres Handling sowie von der erfolgreichen Skoda
    Motorsporthistorie inspirierte Designelemente. Mit einer Höchstgeschwindigkeit
    von 228 km/h ist er zudem der bislang schnellste Serien-Fabia. Der
    Einstiegspreis für den Fabia 130 liegt in Deutschland bei 35.530 Euro.

    Steigerung bei Leistung und Performance

    Der Skoda Fabia 130 verfügt über einen 1,5-TSI-EVO2-Motor, der statt
    ursprünglich 110 kW (150 PS) nun 130 kW (177 PS) leistet. Dafür haben die
    Antriebsspezialisten der technischen Entwicklung von Skoda beispielsweise
    Ansaugkrümmer, Schwingungsdämpfer und Kipphebel optimiert. Auch das 7-Gang-DSG
    wurde neu abgestimmt und bietet etwa höhere Schaltpunkte für eine schnellere
    Beschleunigung und schaltet im Sportmodus für sanftere Gangwechsel mit
    Zwischengas herunter. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert der Fabia 130 in
    7,4 Sekunden und damit 0,4 Sekunden schneller als das Ausgangsmodell. Mit einer
    Höchstgeschwindigkeit von nun 228 km/h ist der Fabia 130 die bislang schnellste
    Serienausführung der Fabia-Baureihe.

    Umfangreiche Serienausstattung

    Der Fabia 130 ist serienmäßig mit einem um 15 Millimeter tiefergelegten
    Sportfahrwerk und den 18-Zoll-Rädern Libra in Anthrazit ausgestattet. Außerdem
    gehören unter anderem zahlreiche glänzende schwarze Details, Bi-LED-Scheinwerfer
    mit schwarzen Gehäusen und Doppel-Auspuffendrohre zur Serienausstattung. Die
    Sonderedition ist in Perleffekt-Lackierungen in Weiß, Rot, Blau und Schwarz
    erhältlich. Dach, Dachsäulen und der Heckspoiler sind immer in Schwarz gehalten,
    ebenso ein Streifen an der Heckklappe, der an die Fabia Rally2-Fahrzeuge
    erinnert und bereits von früheren Fabia-Sondereditionen bekannt ist. Im
    Interieur bieten Sportsitze optimalen Halt bei dynamischen Kurvenfahrten. Ein
    Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen, Pedalauflagen aus Edelstahl sowie
    spezielle Einstiegsleisten aus schwarzem Aluminium tragen zusätzlich zum
    sportlichen Ambiente bei. Das 10 Zoll große Virtual Cockpit und ein
    8-Zoll-Infotainmentdisplay sind serienmäßig.

    Der Fabia 130 vereint Leistung und Stil für Fahrzeug-Enthusiasten und feiert
    gleichzeitig das 130-jährige Jubiläum von Skoda Auto.

    Alle Details zum neuen Skoda Fabia 130 finden Sie hier
    (https://www.skoda-media.de/model/107/3206?fz=107&skoda=Fabia) .

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6134561
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sonderedition Skoda Fabia 130 ab sofort bestellbar (FOTO) > Sonderedition mit erhöhter Leistung und vom Motorsport inspirierten Designelementen ist ab 35.530 Euro erhältlich > 1,5-TSI-Motor mit 130 kW (177 PS) macht die Sonderedition zum bislang schnellsten Serien-Fabia mit 228 km/h Höchstgeschwindigkeit …