Börsenstart USA - 09.10. - Dow Jones schwach -0,32 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.467,03 PKT und fällt um -0,32 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,16 %, Unitedhealth Group +1,35 %, Merck & Co +1,34 %, Johnson & Johnson +0,97 %, American Express +0,47 %

Flop-Werte: IBM -1,29 %, Boeing -1,28 %, 3M -1,18 %, Honeywell International -1,08 %, Apple -0,88 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 25.082,39 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,16 %, Netflix +1,74 %, Constellation Energy +1,52 %, AstraZeneca +1,37 %, Regeneron Pharmaceuticals +1,35 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,08 %, Charter Communications Registered (A) -2,10 %, CDW Corporation -2,04 %, Microchip Technology -1,77 %, Tesla -1,46 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.744,71 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Albemarle +8,17 %, Delta Air Lines (DE) +6,47 %, United Airlines Holdings +4,39 %, NVIDIA +3,16 %, Southwest Airlines +2,76 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,08 %, Las Vegas Sands -3,34 %, D.R. Horton -3,28 %, Tapestry -3,00 %, Dell Technologies Registered (C) -2,96 %