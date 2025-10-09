Uranium Energy Corp gibt vollständige Ausübung und Abschluss der Überzuteilungsoption für 30 Millionen US-Dollar im Rahmen eines öffentlichen Angebots bekannt

Corpus Christi, Texas, 9. Oktober 2025 – Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das „Unternehmen” oder „UEC”) (- https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-uranium-market-analys ... -) gab heute bekannt, dass im Rahmen der zuvor angekündigten öffentlichen Emission (die „Emission“) von 15.500.000 Stammaktien (jeweils eine „Aktie“) zu einem Preis von 13,15 US-Dollar pro Aktie der Emissionsbank ihre Option zum Kauf weiterer 2.325.000 Stammaktien ausgeübt hat, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von 30.573.750 US-Dollar entspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. („UR&C“) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als alleiniger Konsortialführer für das Angebot.

Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) eingereicht, die mit der Einreichung am 16. November 2022 automatisch in Kraft getreten ist. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts und eines Prospektnachtrags, die Teil der Registrierungserklärung sind. Kopien des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts zum Angebot sind erhältlich bei Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 866-471-2526 oder per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher ISR-Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochwertiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte Zentralverarbeitungsanlagen ergänzt, die von einer Reihe von Satelliten-ISR-Projekten versorgt werden, darunter sieben, für die bereits die wichtigsten Genehmigungen vorliegen. Im August 2024 wurde der Betrieb im Christensen Ranch Project in Wyoming wieder aufgenommen und die Produktionssteigerung eingeleitet, wobei mit Uran beladenes Harz an die Irigaray-Anlage (Wyoming Powder River Basin Hub) geliefert wurde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände, darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; (2) eine bedeutende Beteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Uran-Lizenzgebührenunternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Die UR&C-Initiative des Unternehmens zielt darauf ab, UEC als das einzige vertikal integrierte US-amerikanische Uranunternehmen mit Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben sowie geplanten Raffinerie- und Umwandlungskapazitäten zu positionieren. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet.