Ölpreise kaum verändert - jüngster Anstieg gestoppt
- Ölpreise stagnieren, Brent bei 66,28 USD.
- WTI-Preis steigt leicht auf 62,62 USD.
- Friedensverhandlungen bremsen Preisanstieg.
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 7 Cent auf 62,62 Dollar.
Der deutliche Anstieg der Notierungen der vergangenen Handelstage wurde vorerst gestoppt. Marktbeobachter verwiesen auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs. Israel und die islamistische Hamas haben sich in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.
Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten bremste den Anstieg der Ölpreise. Zuvor waren diese drei Handelstage in Folge gestiegen. Brent-Öl ist in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel teurer geworden./jkr/jsl/he
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---