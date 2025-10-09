    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise kaum verändert - jüngster Anstieg gestoppt

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stagnieren, Brent bei 66,28 USD.
    • WTI-Preis steigt leicht auf 62,62 USD.
    • Friedensverhandlungen bremsen Preisanstieg.
    Ölpreise kaum verändert - jüngster Anstieg gestoppt
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 7 Cent auf 62,62 Dollar.

    Der deutliche Anstieg der Notierungen der vergangenen Handelstage wurde vorerst gestoppt. Marktbeobachter verwiesen auf den Durchbruch bei den Verhandlungen zum Ende des Gaza-Kriegs. Israel und die islamistische Hamas haben sich in Verhandlungen auf erste wichtige Punkte zur Umsetzung eines Friedensplans geeinigt.

    Die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten bremste den Anstieg der Ölpreise. Zuvor waren diese drei Handelstage in Folge gestiegen. Brent-Öl ist in dieser Zeit um etwa zwei Dollar je Barrel teurer geworden./jkr/jsl/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise kaum verändert - jüngster Anstieg gestoppt Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,28 US-Dollar. Das waren 3 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im …