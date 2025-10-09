Volta Labs führt automatisierten Twist-Hybridisierungs-Workflow auf Callisto ein

Die von Twist Bioscience und Volta gemeinsam entwickelte Methode integriert die branchenführende Hybrid-Capture-Chemie von Twist mit Voltas vollautomatischer Callisto-Plattform . Diese Zusammenarbeit ermöglicht Forschenden und klinischen Labors den Zugang zu einer äußerst konsistenten Anreicherungsleistung mit einem vereinfachten Arbeitsablauf.

BOSTON, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Volta Labs, der Pionier im Bereich der Next-Generation-Sequencing (NGS)-Probenvorbereitungslösungen, gab heute die Einführung der Hybridization Capture App für das Twist Standard Hybridization v2 Kit auf Callisto bekannt.

„Durch die Kombination des bewährten v2-Kits von Twist mit der einzigartigen Architektur von Callisto für eine präzise temperaturgesteuerte Automatisierung haben wir den Hybrid-Capture-Arbeitsablauf gestrafft und liefern eine durchgängig einheitliche Anreicherung in einer Lösung, die für jedes Labor einfach, zuverlässig und leicht zu handhaben ist", sagt Udayan Umapathi, CEO von Volta Labs.

Callisto: Vorteile für Hybrid-Capture

Hybrid-Capture ist einer der wichtigsten Ansätze für gezielte Sequenzierungsanwendungen, insbesondere bei der Arbeit mit großen Panels oder wenn die Entdeckung neuer Varianten wichtig ist. Unsere Callisto-Plattform automatisiert diesen entscheidenden Schritt. Traditionell waren diese Arbeitsabläufe arbeitsintensiv und erforderten spezielle labortechnische Kenntnisse.

Die einzigartige Architektur von Callisto ermöglicht eine präzise Manipulation von magnetischen Beads in Verbindung mit einer ununterbrochenen und gleichmäßigen Temperaturkontrolle während des Hybrid-Capture-Prozesses. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Anreicherungsleistung und beseitigt die bei manuellen oder halbautomatischen Methoden übliche Variabilität.

Mit Callisto ist dieser Teil des Hybrid-Capture-Workflows einfach, zuverlässig und vollständig automatisiert. Die konsistente Leistung der Zielanreicherung minimiert den Bedarf an Wiederholungsläufen und hilft Labors, die Sequenzierungskosten zu senken und gleichzeitig eine einheitliche Abdeckung über ein breites Spektrum von Panels zu gewährleisten.

Twist Standard Hybridization v2 Kit – Vorteile

Dank seiner Siliziumplattform und der Fähigkeit, DNA in großem Maßstab zu synthetisieren, ist Twist in der Lage, NGS-Tools mit hoher Einheitlichkeit zu entwickeln. Das Standard Hybridization v2-Kit von Twist bietet Forschenden eine gleichmäßige Abdeckung und hohe Empfindlichkeit für ihre Zielbereiche.

„Wir haben unsere Twist NGS-Tools entwickelt, um unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Forschung zu beschleunigen und die Kosten für die nachgelagerte Sequenzierung zu senken", sagt Emily M. Leproust, CEO und Mitbegründerin von Twist Bioscience. „Indem wir unser Twist Standard Hybridization v2 Kit mit der automatisierten Plattform von Callisto kombinieren, optimieren wir die Arbeitsabläufe für unsere Kunden und ermöglichen ihnen eine außergewöhnliche Leistung und Effizienz."

Weitere Informationen finden Sie auf der Twist Hybrid Capture App-Seite auf der Website von Volta Labs: https://www.voltalabs.com/apps/hybridization-capture-for-twist-standar ...

Informationen zu Volta Labs

Volta Labs ist ein Unternehmen für Genomanwendungen und hat eine hochmoderne digitale Fluidikplattform entwickelt, um die Leistung und Skalierbarkeit der Probenvorbereitung in der Genomik zu maximieren und zugleich eine unvergleichliche Konsistenz zu gewährleisten. Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf www.voltalabs.com .

Medienkontakt:

Nicole Ellis Ovadia

Director of Strategic Marketing

novadia@voltalabs.co

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2611556/VoVolta_Labs_Logo.jpg







View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/volta-labs-fuhrt-automatisierten-twist-hybridisierungs-workflow-auf-callisto-ein-302579857.html