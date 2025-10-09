Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1611 US-Dollar

Hallo,





ich hoffe, dass ich hier auch was schreiben darf!





Meine Einschätzung für den morgigen Montag ist folgende:





Diese ca.- Marken werden eine Rolle spielen:





1,1647

1,1677

1,1730

1,1750-1,1753

1,1768





Das sind Marken für Scalper, bei Einsatz von sehr engen Stopps von 3-5 Pips.

Ein Pingpong zwischen diesen Marken ist sehr gut vorstellbar.

In der Regel würde ich antizyklisch handeln, bei über der unterschreiten geht es natürlich auch mit den engen Stopps.

Ziel ist hier ein kleines Tagesplus zu erreichen.





Viel Erfolg (bin aktuell zur Zeit nicht aktiv).











