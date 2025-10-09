UBS stuft Ferrari auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Ferrari auf "Buy" mit einem Kursziel von 579 US-Dollar belassen. Der Sportwagenhersteller habe während des Kapitalmarkttages seine Jahresziele für 2025 angehoben und neue Mittelfristziele bekannt gegeben, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei bereits eine vorsichtigere Prognose bis 2030 erwartet worden, doch die dann bekanntgegebenen Ziele für Umsatz und operatives Ergebnis hätten deutlich darunter gelegen. Die starke negative Marktreaktion an diesem Tag sei daher verständlich, sie sehe aber nun eine attraktive Kaufgelegenheit. Ferrari setzte sich weiterhin für die Erhaltung der Markenknappheit ein und vermeide bewusst eine übermäßig aggressive Preismix-Strategie. Dieser Ansatz stehe im Gegensatz zu den Fehltritten anderer Luxusmarken./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 10:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -12,65 % und einem Kurs von 359,8EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Zuzanna Pusz
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
