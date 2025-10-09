    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Alle Parteien haben Plan für erste Phase unterzeichnet

    • Einigung zwischen Israel und Hamas zur Kriegsbeendigung.
    • Waffenruhe tritt nach Regierungssitzung in Kraft.
    • Geiseln sollen innerhalb von 72 Stunden freikommen.

    TEL AVIV/GAZA/RAMALLAH (dpa-AFX) - Die Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas über wichtige Punkte eines Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs ist israelischen Angaben zufolge bereits unterzeichnet worden. "Der endgültige Entwurf der ersten Phase wurde heute Morgen in Ägypten von allen Parteien unterschrieben", sagte eine israelische Regierungssprecherin zu Reportern.

    Innerhalb von 24 Stunden nach einer für den frühen Abend geplanten israelischen Regierungssitzung zur Billigung des Abkommens soll demnach im Gaza-Krieg eine Waffenruhe eintreten. Israels Soldaten sollen sich dann auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. 24 Stunden nach der Regierungssitzung beginne zudem die 72-stündige Frist, innerhalb der die lebenden und toten Geiseln freikommen sollen, hieß es weiter.

    Israels Militär wird den Angaben zufolge nach dem Rückzug hinter besagte Linie weiterhin 53 Prozent des Gazastreifens kontrollieren./cir/DP/men





    dpa-AFX
