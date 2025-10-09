    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mit Verantwortung und Hightech

    Wie die Hofmann Metall GmbH regionale Stärke in globale Wirkung verwandelt (FOTO)

    Zwickau (ots) - Knappe Ressourcen, wachsende Umweltauflagen und steigende
    Energiekosten: Die Metallbranche steht unter immensem Handlungsdruck. Wer jetzt
    auf nachhaltige, technologisch führende Lösungen setzt, kann die Zukunft
    entscheidend mitgestalten. Die Hofmann Metall GmbH zeigt, wie sich ökonomischer
    Erfolg und ökologische Verantwortung in Einklang bringen lassen - mit einem
    Modell, das regional verwurzelt und global wirksam ist. Was die Hofmann Metall
    GmbH von anderen Dienstleistern unterscheidet und weshalb Recycling zur echten
    Wertschöpfungsquelle geworden ist, erfahren Sie hier.

    Lokale Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch gerade sie stehen
    vor großen Herausforderungen. Rohstoffe werden immer teurer, Umweltauflagen
    strenger, und auch die Gesellschaft erwartet mehr ökologisches Handeln. Während
    große Industriekonzerne von ihrer Größe profitieren, müssen viele regionale
    Betriebe hart dafür arbeiten, in globalen Lieferketten wettbewerbsfähig zu
    bleiben. Sie sollen Ressourcen schonen, effizient wirtschaften und gleichzeitig
    vorausschauend handeln. Hinzu kommt: Branchenlösungen müssen mehr denn je
    flexibel, zuverlässig und zukunftsfähig sein. "Wer heute bestehen will, braucht
    mehr als gute Technik - er braucht Haltung und Weitblick", warnt Robert Eckhold,
    Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH. "Denn Verantwortung heißt, Veränderung
    aktiv zu gestalten, statt auf sie zu warten."

    "Wenn wir über die Zukunft unserer Industrie sprechen, kommen wir an Recycling
    nicht vorbei", fährt er fort. "Es zeigt, wie wir Verantwortung übernehmen und
    Rohstoffe im Kreislauf halten können." Mit diesem Selbstverständnis hat die
    Hofmann Metall GmbH eine klare Rolle eingenommen: Als Innovationstreiber und
    Dienstleister bündelt das Familienunternehmen technologische Kompetenz,
    umfassende Servicekonzepte und eine tiefe regionale Verwurzelung. Auf Grundlage
    von flächendeckenden Standorten, modernster Anlagentechnik und digitalen
    Prozessen gelingt es, scheinbaren Abfall in strategisch wertvolle Rohstoffe zu
    transformieren. Zugleich engagieren sich die rund 80 Mitarbeiter für
    gesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Arbeitsplätze im ganzen
    Einzugsgebiet.

    Wie wird Kreislaufwirtschaft bei der Hofmann Metall GmbH zum Erfolgsmodell?

    Der konsequente Aufbau und die aktive Gestaltung von Kreislaufwirtschaft bilden
    das Fundament des Erfolgs bei der Hofmann Metall GmbH. Das Unternehmen
    betrachtet Metallabfälle nicht als Restprodukt, sondern als leistungsfähige
    Ressource für Gießereien, Stahlwerke und Hütten. Von Beginn der Materialannahme
    über die präzise Sortierung bis zur sortenreinen Rückführung in industrielle
    Kreisläufe achten die Experten darauf, dass kein Wertstoff verloren geht.
