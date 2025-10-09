Wie die Hofmann Metall GmbH regionale Stärke in globale Wirkung verwandelt (FOTO)

Zwickau (ots) - Knappe Ressourcen, wachsende Umweltauflagen und steigendeEnergiekosten: Die Metallbranche steht unter immensem Handlungsdruck. Wer jetztauf nachhaltige, technologisch führende Lösungen setzt, kann die Zukunftentscheidend mitgestalten. Die Hofmann Metall GmbH zeigt, wie sich ökonomischerErfolg und ökologische Verantwortung in Einklang bringen lassen - mit einemModell, das regional verwurzelt und global wirksam ist. Was die Hofmann MetallGmbH von anderen Dienstleistern unterscheidet und weshalb Recycling zur echtenWertschöpfungsquelle geworden ist, erfahren Sie hier.Lokale Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft, doch gerade sie stehenvor großen Herausforderungen. Rohstoffe werden immer teurer, Umweltauflagenstrenger, und auch die Gesellschaft erwartet mehr ökologisches Handeln. Währendgroße Industriekonzerne von ihrer Größe profitieren, müssen viele regionaleBetriebe hart dafür arbeiten, in globalen Lieferketten wettbewerbsfähig zubleiben. Sie sollen Ressourcen schonen, effizient wirtschaften und gleichzeitigvorausschauend handeln. Hinzu kommt: Branchenlösungen müssen mehr denn jeflexibel, zuverlässig und zukunftsfähig sein. "Wer heute bestehen will, brauchtmehr als gute Technik - er braucht Haltung und Weitblick", warnt Robert Eckhold,Geschäftsführer der Hofmann Metall GmbH. "Denn Verantwortung heißt, Veränderungaktiv zu gestalten, statt auf sie zu warten.""Wenn wir über die Zukunft unserer Industrie sprechen, kommen wir an Recyclingnicht vorbei", fährt er fort. "Es zeigt, wie wir Verantwortung übernehmen undRohstoffe im Kreislauf halten können." Mit diesem Selbstverständnis hat dieHofmann Metall GmbH eine klare Rolle eingenommen: Als Innovationstreiber undDienstleister bündelt das Familienunternehmen technologische Kompetenz,umfassende Servicekonzepte und eine tiefe regionale Verwurzelung. Auf Grundlagevon flächendeckenden Standorten, modernster Anlagentechnik und digitalenProzessen gelingt es, scheinbaren Abfall in strategisch wertvolle Rohstoffe zutransformieren. Zugleich engagieren sich die rund 80 Mitarbeiter fürgesellschaftlichen Zusammenhalt und nachhaltige Arbeitsplätze im ganzenEinzugsgebiet.Wie wird Kreislaufwirtschaft bei der Hofmann Metall GmbH zum Erfolgsmodell?Der konsequente Aufbau und die aktive Gestaltung von Kreislaufwirtschaft bildendas Fundament des Erfolgs bei der Hofmann Metall GmbH. Das Unternehmenbetrachtet Metallabfälle nicht als Restprodukt, sondern als leistungsfähigeRessource für Gießereien, Stahlwerke und Hütten. Von Beginn der Materialannahmeüber die präzise Sortierung bis zur sortenreinen Rückführung in industrielleKreisläufe achten die Experten darauf, dass kein Wertstoff verloren geht.