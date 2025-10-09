Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.10.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Ferrari
Tagesperformance: -12,44 %
Tagesperformance: -12,44 %
Platz 1
Performance 1M: +1,14 %
Performance 1M: +1,14 %
DANONE
Tagesperformance: +4,76 %
Tagesperformance: +4,76 %
Platz 2
Performance 1M: -3,07 %
Performance 1M: -3,07 %
Bayer
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 3
Performance 1M: -2,73 %
Performance 1M: -2,73 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +16,43 %
Performance 1M: +16,43 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: +5,41 %
Performance 1M: +5,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte