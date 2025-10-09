Solides Wachstum, verhaltener Konsum (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt auf 2.376 Mrd. Euro

- Kaufkraft je Einwohner liegt bei 27.925 Euro

- Trotz positiver Entwicklung bleibt die Konsumfreude gedämpft

- Gestiegene Löhne und höhere staatliche Transferleistungen tragen zum Anstieg

bei



Das Customer Intelligence-Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de) analysiert

jährlich die regionalisierte Kaufkraft für Unternehmen aus verschiedensten

Branchen - darunter Automotive, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,

Telekommunikation, Tourismus, Einzelhandel sowie Technologie und Consumer

Electronics.





Die aktuelle Kaufkraftanalyse von Acxiom für 2025 zeigt eine positiveEntwicklung: Die durchschnittliche Kaufkraft pro Einwohner beträgt 27.925 Euro,was einem Zuwachs von 1.055 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. DieGesamtkaufkraft in Deutschland steigt damit auf 2.376 Milliarden Euro, ein Plusvon 4,3 % im Vergleich zum letzten Jahr.Für die Berechnungen stützt sich Acxiom auf der Gemeinschaftsdiagnose führenderWirtschaftsforschungsinstitute, die eine günstige Einkommensentwicklungprognostizieren. (1) Neben gestiegenen Löhnen und Gehältern tragen auch höherestaatliche Transferleistungen wie Renten und Kindergeld zum Anstieg bei.Trotz der positiven Einkommensentwicklung bleibt die Konsumneigung derBevölkerung zurückhaltend. Geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftlicheHerausforderungen beeinflussen das Ausgabeverhalten. Die Inflationsrate liegtmit geschätzten 2,2 % unter dem Einkommenszuwachs, was die reale Kaufkraftstärkt.Bayern weiterhin Spitzenreiter im Bundesländer-RankingIm Bundesländer-Ranking führt Bayern mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 30.094Euro und einem Indexwert von 107,8 wie bereits in den vergangenen Jahren dieListe an (Deutschland = 100). Hamburg mit 30.002 Euro pro Kopf und einem Indexvon 107,4 sowie Baden-Württemberg mit 29.759 Euro und einem Index von 106,6folgen auf den Plätzen zwei und drei.Die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein liegen ebenfallsüber dem Bundesdurchschnitt. Die übrigen zehn Bundesländer bleiben darunter.Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit 24.179 Euro und einem Indexwertvon 86,6.Die Rangfolge der Bundesländer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.Kaufkraft der Bundesländer 2025Bundesland: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR) ; IndexBayern: 30.094; 107,8Hamburg: 30.002; 107,4Baden-Württemberg: 29.759; 106,6Hessen: 28.924; 103,6Rheinland-Pfalz: 28.339; 101,5