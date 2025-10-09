    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Kaufkraft in Deutschland 2025

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Solides Wachstum, verhaltener Konsum (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt auf 2.376 Mrd. Euro
    - Kaufkraft je Einwohner liegt bei 27.925 Euro
    - Trotz positiver Entwicklung bleibt die Konsumfreude gedämpft
    - Gestiegene Löhne und höhere staatliche Transferleistungen tragen zum Anstieg
    bei

    Das Customer Intelligence-Unternehmen Acxiom (http://www.acxiom.de) analysiert
    jährlich die regionalisierte Kaufkraft für Unternehmen aus verschiedensten
    Branchen - darunter Automotive, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,
    Telekommunikation, Tourismus, Einzelhandel sowie Technologie und Consumer
    Electronics.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,65€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,89€
    Basispreis
    2,01
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die aktuelle Kaufkraftanalyse von Acxiom für 2025 zeigt eine positive
    Entwicklung: Die durchschnittliche Kaufkraft pro Einwohner beträgt 27.925 Euro,
    was einem Zuwachs von 1.055 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die
    Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt damit auf 2.376 Milliarden Euro, ein Plus
    von 4,3 % im Vergleich zum letzten Jahr.

    Für die Berechnungen stützt sich Acxiom auf der Gemeinschaftsdiagnose führender
    Wirtschaftsforschungsinstitute, die eine günstige Einkommensentwicklung
    prognostizieren. (1) Neben gestiegenen Löhnen und Gehältern tragen auch höhere
    staatliche Transferleistungen wie Renten und Kindergeld zum Anstieg bei.

    Trotz der positiven Einkommensentwicklung bleibt die Konsumneigung der
    Bevölkerung zurückhaltend. Geopolitische Unsicherheiten und wirtschaftliche
    Herausforderungen beeinflussen das Ausgabeverhalten. Die Inflationsrate liegt
    mit geschätzten 2,2 % unter dem Einkommenszuwachs, was die reale Kaufkraft
    stärkt.

    Bayern weiterhin Spitzenreiter im Bundesländer-Ranking

    Im Bundesländer-Ranking führt Bayern mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 30.094
    Euro und einem Indexwert von 107,8 wie bereits in den vergangenen Jahren die
    Liste an (Deutschland = 100). Hamburg mit 30.002 Euro pro Kopf und einem Index
    von 107,4 sowie Baden-Württemberg mit 29.759 Euro und einem Index von 106,6
    folgen auf den Plätzen zwei und drei.

    Die Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein liegen ebenfalls
    über dem Bundesdurchschnitt. Die übrigen zehn Bundesländer bleiben darunter.
    Schlusslicht bildet Mecklenburg-Vorpommern mit 24.179 Euro und einem Indexwert
    von 86,6.

    Die Rangfolge der Bundesländer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

    Kaufkraft der Bundesländer 2025

    Bundesland: Private Kaufkraft pro Kopf (in EUR) ; Index

    Bayern: 30.094; 107,8

    Hamburg: 30.002; 107,4

    Baden-Württemberg: 29.759; 106,6

    Hessen: 28.924; 103,6

    Rheinland-Pfalz: 28.339; 101,5
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufkraft in Deutschland 2025 Solides Wachstum, verhaltener Konsum (FOTO) - Gesamtkaufkraft in Deutschland steigt auf 2.376 Mrd. Euro - Kaufkraft je Einwohner liegt bei 27.925 Euro - Trotz positiver Entwicklung bleibt die Konsumfreude gedämpft - Gestiegene Löhne und höhere staatliche Transferleistungen tragen zum Anstieg …