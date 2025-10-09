Dell sprintet hoch

Nach erfolgreicher Auflösung eines kurzfristigen Abwärtstrends und mutmaßlich bullischer Flagge konnte die Dell-Aktie im Laufe dieser Woche bis auf 166,10 US-Dollar und damit den höchsten Stand seit Mai 2024 zulegen. Mit großen Schritten nähert sich der Wert nun seinem Allzeithoch aus dem abgelaufenen Jahr an und überwand auf dem Wege dorthin die Hürde von 147,66 US-Dollar. Damit läuft nun die finale Aufwärtsbewegung an die Vorjahreshochs, die durch einen gehebelten Schein noch sehr gewinnbringend eingesammelt werden kann.

Fazit: Die erfolgreiche Auflösung des zurückliegenden Abwärtstrends hat Kurspotenzial an die Verlaufshochs aus 2024 bei 179,70 US-Dollar aktiviert und bietet sich immer noch für ein sehr kurzzeitiges Trading an. Hierzu könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 14,7 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM5D0G zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee noch eine Renditechance von 200 Prozent bieten. Eine Verlustbegrenzung kann in diesem Fall um 150,85 US-Dollar angesetzt werden, dies käme orientierungshalber einem Stopp-Kurs von 0,32 Euro im Schein gleich. Ziel des Scheins wurde bei 2,80 Euro ermittelt, im Anschluss muss eine neue Bewertung der Situation vorgenommen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM5D0G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,90 - 0,92 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 148,00 US-Dollar Basiswert: Dell Technologies Inc. KO-Schwelle: 148,00 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 157,62 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 2,80 Euro Hebel: 14,7 Kurschance: + 200 Prozent Börse Frankfurt

