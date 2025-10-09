    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    AKTIE IM FOKUS

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia auf Rekordhoch - Börsenwert steigt gen 5 Billionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Aktien setzen Rekordrally fort, +3% heute.
    • Hoffnung auf Chip-Exporte in die VAE treibt Kurs.
    • Analysten erhöhen Kursziel auf 300 Dollar, optimistisch.
    AKTIE IM FOKUS - Nvidia auf Rekordhoch - Börsenwert steigt gen 5 Billionen Dollar
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Als Antrieb verwiesen Börsianer unter anderem auf die Hoffnung auf Chip-Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zudem stützte ein positiver Analystenkommentar.

    Die Papiere von Nvidia hatten im Handelsverlauf bei 195,30 US-Dollar einen Höchstwert erreicht. Zuletzt stand noch ein Plus von fast drei Prozent zu Buche. Damit waren sie der beste Wert im leicht nachgebenden Leitindex Dow Jones Industrial .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    50.000,00€
    Basispreis
    31,64
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    42.891,06€
    Basispreis
    30,86
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Informierten Kreisen zufolge genehmigte die US-Regierung dem Chiphersteller Exporte im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zuvor hätten diese konkreten Pläne für Investitionen in gleicher Höhe auf amerikanischem Boden bekannt gegeben, sagte ein US-Beamter, der sich nicht zu konkreten Zahlen äußern wollte. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und von Nvidia gibt es der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bislang keine Stellungnahme.

    Der Finanzdienstleister Cantor Fitzgerald erhöhte sein Kursziel für die Nvidia-Aktien von 240 auf 300 Dollar und ist damit derzeit am Markt am optimistischsten. Der Ausbau der KI-Infrastruktur mit Billionen-Investitionen stehe erst am Anfang, begründeten die Analysten ihre Einschätzung. Nach den jüngsten Kursgewinnen habe sich keine Blase gebildet.

    Nvidia ist aktuell das am höchsten bewertete Unternehmen an den US-Börsen. Der Chiphersteller steuert auf eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen Dollar zu und ist derzeit 4,7 Billionen Dollar schwer. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Software-Produzent Microsoft mit 3,9 und der Computerkonzern Apple mit 3,8 Billionen Dollar./la/jsl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 220,1 auf Tradegate (09. Oktober 2025, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,08 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +22,07 %/+33,98 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Nvidia auf Rekordhoch - Börsenwert steigt gen 5 Billionen Dollar Die Aktien von Nvidia haben am Donnerstag ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Als Antrieb verwiesen Börsianer unter anderem auf die Hoffnung auf Chip-Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate. Zudem stützte ein positiver Analystenkommentar. …