Leichte Verluste - S&P 500 kurz auf Rekordhoch

Für Alle welche noch etwas Rohstoff für das Depot brauchen, hier ist eien Anregung:





Edelmetalle und kritische Mineralien erfreuen sich der Beliebtheit des Marktes – Richard Mills

https://aheadoftheherd.com/precious-metals-and-critical-minerals-feeling-market-love-richard-mills/





Ein „Rohstoff-Superzyklus“ ist eine Phase stetiger Preissteigerungen, die länger als fünf Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte andauert. Die Bank of Canada definiert ihn als „einen längeren Zeitraum, in dem die Rohstoffpreise deutlich über oder unter ihrem langfristigen Trend liegen“.

Superzyklen entstehen aufgrund der langen Verzögerung zwischen Rohstoffpreissignalen und Angebotsänderungen. Obwohl jeder Rohstoff anders ist, folgt hier ein Überblick über einen typischen Boom-Bust-Zyklus:

Mit dem Wirtschaftswachstum steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen, und irgendwann übersteigt die Nachfrage das Angebot. Dies führt zu steigenden Rohstoffpreisen, doch die Rohstoffproduzenten reagieren zunächst nicht auf die höheren Preise, da sie unsicher sind, ob diese von Dauer sind. Infolgedessen vergrößert sich die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage weiter, was den Preisdruck aufrechterhalten wird.

Schließlich werden die Preise so attraktiv, dass die Produzenten mit zusätzlichen Investitionen reagieren, um das Ange-bot zu erhöhen und so die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen. Hohe Preise fördern weiterhin Investitionen, bis schließlich das Angebot die Nachfrage übersteigt und die Preise sinken. Doch selbst bei fallenden Preisen steigt das Angebot weiter, da die Investitionen der Boomjahre Früchte tragen. Aus Engpässen wird ein Überan-gebot, und die Rohstoffpreise treten in die Baissephase des Zyklus ein.

Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Rohstoff-Superzyklen. Der jüngste begann 1996 und erreichte 2011 seinen Höhepunkt. Auslöser war die steigende Nachfrage nach Rohstoffen im Zuge der rasanten Industrialisierung in Märkten wie Brasilien, Indien, Russland und insbesondere China.

Beginn eines neuen Superzyklus

Obwohl keine zwei Superzyklen gleich aussehen, haben sie alle drei Indikatoren gemeinsam: einen Anstieg der Nachfrage und des Preises im Vergleich zum Angebot.

Laut The Globe and Mail gibt es sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite strukturelle Faktoren, die den nächsten Boom bei Rohstoffen auslösen könnten.

(Bei einigen Metallen hat der Boom bereits begonnen. Gold ist seit Jahresbeginn um 44 % gestiegen und erreichte am Montag ein Rekordhoch von 3.728 USD/oz. Silber schneidet mit einem Anstieg von 52 % seit Jahresbeginn sogar noch besser ab. Kupfer ist um 16 % gestiegen, Palladium um 32 % und Platin hat beeindruckende 61 % zugelegt. Kupfer wird derzeit für 4,57 USD/Pfund gehandelt und setzt seinen Anstieg von 2 USD/Pfund im Jahr 2016 fort, nachdem es kürzlich auf 5,80 USD/Pfund gestiegen war. – Rick)

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132755-f7140f7b6dd3059cfc8d169fe03ddd7f3498d2b4e9af25413.png Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132755-686b6d7887dff5e4faf63ffb99ec4c73336422da1b4172a4d.png

Goldpreis im Jahresverlauf. Quelle: Trading Economics Silberpreis für ein Jahr. Quelle: Trading Economics

Der erste Faktor ist, dass kritische Mineralien in den Händen weniger Länder konzentriert sind. So stammen beispielsweise über 40 Prozent der Kupferproduktion aus Chile und Peru. Australien und Brasilien fördern mehr als die Hälfte des weltweiten Eisenerzes.

Dies gilt auch für die Verarbeitung. China raffiniert 40 % des weltweiten Kupfers, das für Anwendungen der künstlichen Intelligenz und für saubere Energie, einschließlich Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energien, unerlässlich ist.

Wie China den Markt für kritische Mineralien eroberte und kann der Westen sein Quasi-Monopol auf diese Metalle brechen? – Richard Mills

Die IEA schätzt, dass Chinas Anteil an der Raffination bei Lithium und Kobalt bei etwa 50–70 %, bei Nickel bei 35 % und bei Mangan bei 95 % liegt, obwohl das Land nur an einem kleinen Teil der Minenproduktion direkt beteiligt ist.

Das Land ist außerdem für fast 90 % der Seltenen Erden verantwortlich, die wichtige Rohstoffe für Permanentmagnete in Windturbinen und Elektrofahrzeugmotoren sind, sowie für 100 % des Graphits, dem Anodenmaterial in Elektrofahrzeugbatterien.

China schränkte 2010 nach einem Streit mit Japan den Export von Seltenerdoxiden ein, was zu einem vorübergehenden Preisanstieg führte. Anfang des Jahres wiederholte China diese Maßnahme als Reaktion auf die US-Zölle; die Beschränkungen sind noch immer in Kraft.

China hat außerdem den Export von Graphit – sowohl synthetischem als auch natürlichem Flockengraphit – eingeschränkt und im Dezember 2024 ein vollständiges Verbot der Gallium- und Germaniumexporte in die Vereinigten Staaten verhängt.

Gallium wird in der Nuklearmedizin zur Erkennung von Infektionen, Entzündungen und bestimmten Krebsarten eingesetzt. Gadolinium wird bei MRT-Scans, zur Herstellung von Leuchtstoffen für Bildschirme sowie in Spezialmagneten und Supraleitern verwendet.

Das Problem der Angebotskonzentration wird durch die geologische Tatsache verschärft, dass die meisten leicht zu findenden Mineralvorkommen bereits identifiziert und/oder abgebaut wurden. Der Globe weist darauf hin, dass bei Greenfield-Bergbauprojekten mit sinkenden Erzgehalten, steigenden Kapitalkosten und Vorlaufzeiten von über zehn Jahren zu rechnen ist.

Dem können wir hinsichtlich der Goldindustrie noch folgendes hinzufügen:

Die Probleme unserer Goldproduzenten werden in den nächsten Jahren deutlich werden.

In den letzten zehn Jahren wurde in Goldminen größtenteils Gold mit einem höheren Gehalt abgebaut als in den Reserven. Der Abbau von Gebieten mit dem hochwertigsten Material wird als „High Grading“ bezeichnet.

Der Abbau hochgradig zugänglicher Bereiche ihrer Lagerstätten ist für Unternehmen eine Möglichkeit, ihre Margen angesichts niedriger Metallpreise zu steigern.

Die Goldgehalte sanken zwischen 2012 und 2022 um 7,5 % bis 13,4 %.

Die weltweite Tonnage an Erz und Abfall war im Jahr 2023 die höchste, die jemals verzeichnet wurde, und für 2024 werden weitere Steigerungen erwartet.

Das durchschnittliche Strip-Ratio für primäre Goldminen lag im Jahr 2022 bei 4,24:1. Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber dem höchsten jemals verzeichneten Wert von 4,29:1 im Jahr 2021.

S&P Global Commodity Insights zeigt, dass die Goldfundraten weiterhin sinken.

Zwischen 1990 und 2024 wurden insgesamt 353 neue Goldvorkommen mit 3 Milliarden Unzen an Reserven, Ressourcen und früherer Produktion entdeckt. Der Höhepunkt wurde im Jahr 1995 erreicht, als 28 große Entdeckungen gemacht wurden.

Die meisten der neuen Unzen stammten aus Lagerstätten, die vor Jahrzehnten entdeckt wurden.

Seit 2020 wurden nur sechs große Entdeckungen gemacht.

Die durchschnittliche Fundmenge betrug zwischen 2010 und 2019 7,7 Mio. Unzen, ist seit 2020 jedoch auf 4,4 Mio. Unzen gesunken.

Die Explorationsbudgets sanken zwischen 2023 und 2024 um 22 %. Nur 19 % des bestehenden Explorationsbudgets im Jahr 2024 flossen in die Greenfield-Exploration.

Obwohl die großen Goldminen ihre Reserven aufwerten, das beste Gold abbauen und den Rest zurücklassen, gelingt es ihnen nicht einmal annähernd, die weltweite Nachfrage nach dem Edelmetall zu befriedigen. Nur durch das Recycling von 1.000 bis 1.500 Tonnen Goldschmuck kann die Nachfrage gedeckt werden.

Das ist unsere Definition von Peak Gold. Wird die Goldminenindustrie in der Lage sein, genügend Gold zu produzieren oder zu entdecken, um die Nachfrage zu decken, ohne Schmuck recyceln zu müssen? Sollten die Zahlen dies widerspiegeln, wäre Peak Gold widerlegt. Wir verfolgen dies seit 2016, und bisher ist es nicht eingetreten.

Weiterlesen: Unsere Goldminenindustrie steckt in Schwierigkeiten – Richard Mills

Auf der Nachfrageseite treiben Elektrifizierung und Dekarbonisierung die Nachfrage nach Metallen an. Elektrofahrzeuge enthalten beispielsweise viermal so viel Kupfer wie benzinbetriebene Autos. Technologieunternehmen investieren Hunderte Milliarden Dollar in den Bau von KI-Rechenzentren, für die Unmengen an Kupferkabeln benötigt werden.

Die Nachfrage nach Kupfer – dem Grundstein aller strombezogenen Technologien – wird laut BloombergNEF bis 2040 um 53 Prozent auf 39 Millionen Tonnen steigen . Bis 2035 könnte es zu einem Defizit von 30 Prozent kommen.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-b70feae82749896d94538840e17e0c2073969a267e171ec11.png Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-9224f04fa94a79ff76d9250805748aa4f702d21937348f7b1.png

Die Rohstoffpreise hängen natürlich von Angebot und Nachfrage ab, doch The Globe weist darauf hin, dass mehrere Rohstoffe im Vergleich zum überhitzten US-Aktienmarkt unterbewertet sind.

Nehmen wir Kupfer, dessen Preis inflationsbereinigt 30 % unter seinem Höchststand von 2011 liegt, oder Öl und der Bloomberg Commodities Index (BCOM), die 70 % unter ihren vorherigen Höchstständen von 2008 liegen.

Kupfer-, Silber- und Golddiagramme von Tradingeconomics.com

Der S&P 500 hingegen erreicht weiterhin Allzeithochs und hat sich seit seinem Höchststand vor der Finanzkrise im Jahr 2007 fast verdreifacht.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-e40abde83e81f8390aa81fca83e20a7da6c048d5cfaaa883f.pngHandelsökonomie

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-33273c03e668b307cee1e92428b6f556af86eec3d56db3f35.pngHandelsökonomie

Gleichzeitig meiden Anleger aufgrund der Inflation Anleihen. Die Inflationsgefahr lässt sie höhere Renditen insbesondere bei langfristigen Anleihen verlangen. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt zum Zeitpunkt dieses Schreibens bei 4,14 %, während die 30-jährige weiterhin mit 4,76 % an der verheerenden 5-Prozent-Marke kratzt .

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-1fc180c6772358333224bb9d1eecbf34cc0c24708a3f9989f.pngHandelsökonomie

Der Globe weist darauf hin, dass sich Gold aufgrund der unermüdlichen Käufe der Zentralbanken und des wachsenden Interesses des Einzelhandels bereits wieder als Absicherung gegen geopolitische Turbulenzen und eine Geldentwertung bewährt hat.

Die Zentralbanken weltweit werden im Jahr 2025 voraussichtlich 1.000 Tonnen Gold kaufen. Dies wäre das vierte Jahr mit massiven Käufen, da sie ihre Reserven von in Dollar denominierten Vermögenswerten in Goldbarren umwandeln, berichtete das Beratungsunternehmen Metals Focus über Reuters .

Die französische Bank Société Générale (SocGen) erhöhte ihre Goldquote von 7 % auf 10 % als Schutzmaßnahme, da die US-Notenbank angesichts steigender Inflation mit einer Zinssenkung beginnt. Die französische Bank erwartet, dass der Goldpreis im Jahr 2026 durchschnittlich 4.128 Dollar pro Unze betragen wird.

„Aus Sicht der Vermögensallokation haben wir Gold im Kontext der Herausforderung der Dominanz des US-Dollars betrachtet. Die wichtigsten Treiber, die Gold unterstützen, sind weiterhin intakt“, so die Analysten.

Sie fügten hinzu, dass sie davon ausgehen, dass der Goldpreis weiterhin gut gestützt bleibt, da sinkende Zinsen und eine erhöhte Inflation die Realrenditen nach unten drücken und die Nachfrage nach Gold als alternativer Wertanlage steigen wird.

Gleichzeitig betonten die Analysten, dass der anhaltende globale Diversifizierungstrend weg vom US-Dollar das Edelmetall zu einem wichtigen monetären Vermögenswert mache. Sie fügten hinzu, dass sie nicht davon ausgehen, dass höhere Preise ein Hindernis für weitere Käufe der Zentralbanken darstellen. ( Kitco News )

Globale Gold-ETFs verzeichneten im August den dritten Monat in Folge Zuflüsse, angeführt von westlichen Fonds.

US-Aktienmarkt entwickelt sich unterdurchschnittlich

Die Argumente für Rohstoffe spiegeln sich bereits an der Börse wider. Ein weiterer Artikel der Globe and Mail stellt fest: Der kanadische Aktienmarkt erlebt ein Durchbruchsjahr. Wem haben wir das zu verdanken? Ob Sie es glauben oder nicht, Donald Trump …

Warum? Zumindest teilweise liegt es daran, dass die unberechenbare Politik des Präsidenten dazu beigetragen hat, kanadische Aktien attraktiver zu machen, indem sie das Vertrauen in die US-Wirtschaft und den US-Dollar untergraben hat.

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-51776568c45af36165111542769a40bd111eac9f8e2b57430.pngBild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20251005132756-b672fcc044644d17a720d1589aef1b22c8726a9fda5afc42f.png

Wirtschaftlichkeit des Dollarindexhandels Kanadische TSX-Handelsökonomie

Von Januar bis zur ersten Septemberwoche erzielten kanadische Aktien eine Rendite von 22,5 % in US-Dollar und übertrafen damit die US-Aktien, die lediglich eine Rendite von 12,2 % erzielten.

Auch die Aktienmärkte anderer Länder übertrafen die amerikanischen: Chinesische Aktien legten um 34,5 Prozent zu, deutsche Aktien um 29,3 Prozent, britische Aktien um 22,8 Prozent und japanische Aktien legten um 19,1 Prozent zu.

Der Globe stellt fest: „ Die Outperformance der Märkte außerhalb der USA markiert eine deutliche Wende gegenüber der Situation des letzten Jahrzehnts, als die Wall Street ihre internationalen Rivalen Jahr für Jahr überflügelte.“

Obwohl der US-Aktienmarkt hinter seinen globalen Konkurrenten zurückbleibt, warnt die Zeitung, dass er „aufgebläht“ sei. US-Aktien werden zum 44-Fachen ihres durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinns des letzten Jahrzehnts gehandelt, verglichen mit „nur“ dem 29-Fachen für kanadische Aktien.

Sollten die Kennzahlen der Wall Street und der Bay Street im Laufe des nächsten Jahrzehnts wieder auf ihren langfristigen Mittelwert zurückfallen, warnt The Globe außerdem, dass die Renditen der Anleger in den nächsten Jahren unterdurchschnittlich ausfallen werden.

Für die kanadischen Märkte ist Gold ein wichtiger Faktor. Da der Goldpreis aufgrund des Chaos in Washington um über 40 Prozent steigt, kaufen viele Anleger Goldbarren, -münzen und -aktien. Der Globe stellt fest, dass kanadische Bergbauunternehmen wie Agnico Eagle und Barrick sich sogar besser entwickelt haben als physisches Gold; einige legten um 80 Prozent oder mehr zu.

Laut Capital Economics waren die Goldminen ein entscheidender Faktor für die Höhenflüge des S&P/TSX Composite Index in den letzten Monaten. Die Hälfte des Anstiegs des Benchmarks um 20,3 % (in kanadischen Dollar) stammte aus dem goldlastigen Rohstoffsektor des Index.

Video: Probleme der Goldminenindustrie, Teil I https://aheadoftheherd.com/video-gold-mining-industry-troubles-part-i/

Video: Probleme der Goldminenindustrie, Teil II https://aheadoftheherd.com/video-gold-mining-industry-troubles-part-ii/

Bergbaulastige TSX und TSX Venture

Eine schnelle Google-Suche zeigt, dass der Rohstoffsektor etwa 14 % des S&P/TSX Composite ausmacht. Dazu gehören Bergbau, Metalle, Landwirtschaft und andere rohstoffbasierte Branchen.

Ungefähr 40 % der Bergbauunternehmen der Welt sind an den Börsen TSX und TSX Venture notiert.

Im Mai 2025 waren an der TSXV 1.565 Unternehmen notiert, davon 910 Bergbauunternehmen (71,9 %). An der TSX waren 1.899 Unternehmen vertreten, davon 181 Bergbauunternehmen (9,4 %).

Abschluss

Im Laufe der Geschichte gab es mehrere Rohstoff-Superzyklen. Der letzte begann 1996 und erreichte 2011 seinen Höhepunkt. Auslöser war die steigende Nachfrage nach Rohstoffen im Zuge der rasanten Industrialisierung in Märkten wie Brasilien, Indien, Russland und insbesondere China.

Die ersten Anzeichen eines neuen Rohstoff-Superzyklus, der auf Rohstoffen zur Versorgung der neuen elektrifizierten Wirtschaft basiert, wachsen.

Silber und Gold sind in diesem Jahr bisher um über 44 % gestiegen, unterstützt durch einen schwachen Dollar, eine De-Dollarisierung, handelspolitische Unsicherheit und eine gemäßigtere Haltung der US-Notenbank.

Die Amtszeit des derzeitigen Fed-Vorsitzenden Jerome Powell endet im Mai und Trump wird ihn wahrscheinlich durch jemanden ersetzen, der mit dem Präsidenten in Bezug auf niedrige Zinssätze übereinstimmt.

Der Kupferpreis ist von seinem Höchststand von 5,75 USD pro Pfund im Juli gefallen, doch bei 4,56 USD können die Bergleute immer noch Geld verdienen, auch wenn der Preis nicht hoch genug ist (ca. 5,50 USD/Pfund), um Anreize für neue Minen zu schaffen.

Eines wissen wir mit Sicherheit: Der US-Dollar ist die Grundlage für alle Rohstoffe. Mit den Zinssenkungen der Fed wird der Dollar weiter schwächeln und der gesamte Rohstoffkomplex wird stärker, insbesondere wenn es bis zum Jahresende zu weiteren/tieferen Zinssenkungen kommt.

Richard (Rick) Mills

aheadoftheherd.com

Ob Gold - Silber - Platin - Kupfer - jeder Rohstoff ist vertreten.

Die Graphiken bitte selbst aufrufen, Danke,

Gruss RS



