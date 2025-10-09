Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 09.10.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.10.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Jenoptik
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 1
Performance 1M: +16,83 %
Performance 1M: +16,83 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 2
Performance 1M: +21,58 %
Performance 1M: +21,58 %
Bechtle
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 3
Performance 1M: -1,16 %
Performance 1M: -1,16 %
AIXTRON
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: +11,66 %
Performance 1M: +11,66 %
PNE
Tagesperformance: +2,03 %
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 5
Performance 1M: -7,30 %
Performance 1M: -7,30 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte