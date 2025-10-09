JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der geplante Kauf des Unternehmens Akero im Wert von 4,7 Milliarden Dollar bringe dem Diabetesspezialisten mit Efruxifermin ein Medikament gegen Leberfibrose mit bisher starken Wirksamkeitsdaten, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 50,73EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 16:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 500,00 € , was eine Steigerung von +886,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer