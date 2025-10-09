JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Der geplante Kauf des Unternehmens Akero im Wert von 4,7 Milliarden Dollar bringe dem Diabetesspezialisten mit Efruxifermin ein Medikament gegen Leberfibrose mit bisher starken Wirksamkeitsdaten, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 12:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 50,73EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 16:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
