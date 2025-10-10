Oracle wird zum größten Gewinner des KI-Booms – Nächste Rallye vorraus?

Der US-Technologiekonzern Oracle gilt laut einer neuen Analyse der Investmentbank Baird als einer der großen Gewinner des anhaltenden Künstliche-Intelligenz-Booms (KI). Die Analysten um Rob Oliver starteten ihre Bewertung der Aktie mit einem "Outperform"-Rating und einem ambitionierten Kursziel von 365 US-Dollar – das entspricht einem möglichen Kursanstieg von rund 27 Prozent.

Baird sieht Oracle hervorragend aufgestellt, um von den massiven Investitionen in KI-Infrastruktur zu profitieren. Oliver betont, dass Oracle eine entscheidende Rolle spiele, wenn es darum gehe, die nächste Entwicklungsphase der KI – den Übergang von Training zu Inferenz (Anwendung) – zu unterstützen.

"Wir sehen Oracle als sehr gut positioniert, um vom beschleunigten Ausbau der KI-Infrastruktur und der wachsenden Verschmelzung von Daten, Anwendungen und Anwendungsfällen zu profitieren", schrieb Oliver in seiner Analyse.

Mit seiner breiten Aufstellung in Cloud-Diensten, Datenbanken, Netzwerklösungen und Unternehmenssoftware biete Oracle Anlegern eine seltene Kombination aus Stabilität und Wachstumsfantasie. Die Analysten sprechen in diesem Zusammenhang von einem "positiven Kreislauf", in dem die verschiedenen Geschäftsbereiche des Konzerns einander verstärken und damit ein Premium-Bewertungsniveau rechtfertigen könnten.

Cloud- und SaaS-Geschäft treiben Wachstum an

Neben dem KI-Thema hebt Baird vor allem Oracles Cloud-Transformation hervor. Das Unternehmen verlagert zunehmend seine Umsätze in den Bereich Cloud Computing – ein Schritt, der laut Oliver das Umsatzwachstum mittelfristig auf über 20 Prozent beschleunigen könnte.

"Die zentralen Wachstumstreiber im Bereich SaaS-Anwendungen und Infrastruktur sollten mehrere Jahre überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen", so Oliver weiter. "Die operativen Margen bleiben mit etwa 40 bis 45 Prozent bemerkenswert stabil, obwohl das Unternehmen massiv in neue Technologien investiert."

Starke Performance und breite Analystenunterstützung

Die Zahlen sprechen für sich: Oracle-Aktien sind seit Jahresbeginn um 73 Prozent gestiegen, womit der Konzern zu den besten Performern im Technologiesektor zählt. Auch die Mehrheit der Analysten teilt den Optimismus: 33 von 44 Experten bewerten den Titel laut LSEG-Daten mit "Kaufen" oder "Stark Kaufen".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





