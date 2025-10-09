Laut Semrush gehört Quora zu den am häufigsten zitierten Quellen in Googles KI-Modus-Antworten

DUBLIN, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Quora hebt sich weiterhin als führende Quelle für vertrauenswürdiges Wissen in den KI-gestützten Sucherfahrungen von Google ab. Laut einer neuen Studie von Semrush ist Quora an vierter Stelle der meistzitierten Domains im Google-KI-Modus und taucht in 7,25 % der Antworten auf – das ist ungefähr eine von 14 Antworten. Dies baut auf früheren Semrush-Ergebnissen auf, die Quora zur meistzitierten Domain in den Google-KI-Übersichten machen.

Während die KI-Übersichten automatisch an der Spitze der Suchergebnisse erscheinen, ist der KI-Modus eine bewusste Entscheidung, bei der Nutzer aktiv KI-generierte Antworten gegenüber herkömmlichen Ergebnissen wählen. Die herausragende Stellung von Quora in beiden Formaten unterstreicht die Rolle der Plattform als wichtiger Kanal für die Erreichung von Zielgruppen, die auf der Suche nach synthetischen, vertrauenswürdigen Antworten sind.

„Die hohe Platzierung in den Google-KI-Übersichten und im KI-Modus unterstreicht die einzigartige Position von Quora als Anlaufstelle für Wissen, auf das sich KI-Systeme verlassen", sagt Vinay Pandey, Finanzvorstand bei Quora. „Für Marken bedeutet dies, dass Quora-Inhalte Entscheidungen in wichtigen Momenten der Entdeckung beeinflussen."

Zu den wichtigsten Ergebnissen der Semrush-Studie zum KI-Modus gehören:

Quora-Beiträge werden nach thematischer Relevanz und nicht nach exakten Stichwortübereinstimmungen angezeigt.

Bei sehr engagierten Diskussionen – mit durchschnittlich 37 Antworten und 15 „Upvotes" – ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie zitiert werden.

KI-Antworten fassen Inhalte zusammen, wobei weniger als 50 % direkte Überschneidungen mit den ursprünglichen Quora-Antworten bestehen.

Wenn Quoras maschinelles Lernen einen Beitrag als relevant einstuft, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er zitiert wird, um das 9-fache.

Diese Erkenntnisse signalisieren eine wachsende Chance. Marken, die sich authentisch auf Quora präsentieren, können die 400 Millionen monatlichen Besucher der Plattform erreichen und gleichzeitig ihre Sichtbarkeit über Quora hinaus auf die KI-gesteuerten Suchergebnisse von Google ausweiten.

