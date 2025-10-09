    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAppLovin Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu AppLovin Registered (A)

    AppLovin Registered (A) - Aktie auf Talfahrt - 09.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AppLovin Registered (A) Aktie bisher Verluste von -5,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AppLovin Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

    AppLovin Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2025

    Mit einer Performance von -5,01 % musste die AppLovin Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AppLovin Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +83,49 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -10,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AppLovin Registered (A) auf +67,66 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

    AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,25 %
    1 Monat +15,81 %
    3 Monate +83,49 %
    1 Jahr +312,86 %

    Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 158,28 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 09.10. - Dow Jones schwach -0,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ISIN:US03831W1080WKN:A2QR0K



    RSS-Feed abonnieren

