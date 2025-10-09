KONJUNKTUR vom 09.10.2025 - 17.00 Uhr

WIESBADEN - Die Serie von Rückschlägen für die Exportnation Deutschland setzt sich fort. Zollkonflikte bremsen im fünften Monat in Folge die Geschäfte im wichtigen US-Markt, wachsende Konkurrenz aus China setzt der deutschen Exportwirtschaft zusätzlich zu. In Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau wächst der Pessimismus: Viele Unternehmen rechnen im laufenden Jahr mit rückläufigen Umsätzen und sehen sich zum Personalabbau gezwungen - auch wegen der Dauerkrise in der Automobilindustrie.

PEKING - China weitet seine Exportkontrollen für seltene Erden aus. In zwei separaten Mitteilungen kündigte das Handelsministerium neue Beschränkungen im Zusammenhang mit den strategisch wichtigen Metallen an.

NÜRNBERG - Die Stundenlöhne in Deutschland sind einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge gestiegen. Im zweiten Quartal 2025 habe der durchschnittliche Stundenlohn bei 25,61 Euro gelegen, 5,5 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2024. Die Lohnungleichheit - auch zwischen Männern und Frauen - habe abgenommen, ergab der IAB-Lohnmonitor.

BELFAST - Außenminister Johann Wadephul will den seit Jahren auf der Stelle tretenden Prozess zum EU-Beitritt der Westbalkanstaaten mit konkreten Initiativen vorantreiben. "Aus meiner Sicht haben wir in den nächsten Jahren ein Zeitfenster in der Amtszeit der EU-Kommission und des EU-Parlamentes, das genutzt werden muss", sagte der CDU-Politiker bei einer Westbalkankonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Die fünfjährigen Amtszeiten von Kommission und Parlament laufen bis zum Jahr 2029.

BERLIN - Die Bundesregierung will der kriselnden deutschen Autobranche mehr Anschub geben - auch mit neuen gezielten Kaufanreizen im Markt für Elektroautos. Unmittelbar vor einem "Autogipfel" bei Kanzler Friedrich Merz (CDU) kündigten die Koalitionsspitzen ein Förderprogramm an, von dem vor allem Käufer mit niedrigeren Einkommen profitieren sollen. Beim Umgang mit dem Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU ab 2035 gab es vor der Runde mit Branchenvertretern noch keine politischen Festlegungen.

BERLIN - Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf Verschärfungen beim Bürgergeld geeinigt. Die neue Grundsicherung werde kommen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. "Wir werden die Mitwirkungspflichten deutlich verstärken, wir werden auch die Sanktionsmöglichkeiten deutlich erhöhen."

