ONESTY zum dritten Mal in Folge Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung (FOTO)
Berlin (ots) - ONESTY bleibt unangefochtene Nummer eins für erstklassige
Finanzberatung in Deutschland: Zum dritten Mal in Folge wurde ONESTY vom
renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste
Altersvorsorgeberatung" mit der Note "Hervorragend" ausgezeichnet. In dem
Qualitätstest setzte sich ONESTY auch in diesem Jahr mit deutlichem Abstand als
Testsieger durch. Mit Bestnoten in den Kategorien Beratungsqualität,
Produktangebot sowie beim Aus- und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY
Finance GmbH erneut ihre führende Position in der Finanzbranche. Als einziges
Unternehmen erhielt ONESTY in den Jahren 2023, 2024 und 2025 die Höchstnote 1,0
für die beste Beratungsqualität.
ONESTY punktet mit Fachwissen und stellt Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt
ONESTY punktet mit Fachwissen und stellt Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt
"Diese dritte Auszeichnung in Folge zeigt, dass fundiertes Fachwissen und echte
Beratungskompetenz die entscheidenden Faktoren für nachhaltigen Erfolg sind.
Unsere Financial Trainer verbinden hohe fachliche Qualifikation mit
Einfühlungsvermögen und nehmen sich Zeit, die Lebenssituation jedes Einzelnen
wirklich zu verstehen. So entsteht Beratung, die fachlich überzeugt und
langfristig zu den Zielen der Menschen passt", sagt ONESTY-CEO Sören Patzig.
Hervorragende Beratungsqualität überzeugt Tester
Auch in der aktuellen Auswertung erhielt ONESTY Sonderpunkte für die
herausragende Qualität der Vorschläge bei der Altersvorsorgeberatung, die sich
von denen der anderen Testteilnehmer abheben. "ONESTY hat die Empfehlung
dahingehend optimiert, dass die gesamte familiäre Situation der Testkunden
berücksichtigt wurde und beispielsweise neben vermögenswirksamen Leistungen auch
der Erwerb zusätzlicher Rentenpunkte in die Vorschläge mit einfloss. Ebenso wird
die Stärkung der Altersvorsorge der einkommensschwächeren Ehefrau forciert",
erklärt IVA-Vorstand Dr. Andreas Ritter.
ONESTY erhält erneut Top-Noten für Aus- und Weiterbildungskonzept
Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung von
Beratern in Deutschland garantieren bereits einen hohen Qualitätsstandard. Das
IVA bewertete über das Mindestmaß hinausgehende Fortbildungsmaßnahmen. Auch hier
glänzt ONESTY erneut. Die Financial Trainer des Unternehmens investieren
deutlich mehr Zeit in ihre Weiterbildung als gesetzlich vorgeschrieben. Damit
stellt ONESTY sicher, dass Beratungskompetenz, Produktwissen und rechtliche
Rahmenbedingungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.
Wer eine neue berufliche Herausforderung und hochwertige Ausbildung sucht, ist
bei ONESTY also bestens aufgehoben. Mehr zu den außergewöhnlichen
