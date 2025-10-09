    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    ONESTY zum dritten Mal in Folge Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung (FOTO)

    Berlin (ots) - ONESTY bleibt unangefochtene Nummer eins für erstklassige
    Finanzberatung in Deutschland: Zum dritten Mal in Folge wurde ONESTY vom
    renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste
    Altersvorsorgeberatung" mit der Note "Hervorragend" ausgezeichnet. In dem
    Qualitätstest setzte sich ONESTY auch in diesem Jahr mit deutlichem Abstand als
    Testsieger durch. Mit Bestnoten in den Kategorien Beratungsqualität,
    Produktangebot sowie beim Aus- und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY
    Finance GmbH erneut ihre führende Position in der Finanzbranche. Als einziges
    Unternehmen erhielt ONESTY in den Jahren 2023, 2024 und 2025 die Höchstnote 1,0
    für die beste Beratungsqualität.

    ONESTY punktet mit Fachwissen und stellt Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt

    "Diese dritte Auszeichnung in Folge zeigt, dass fundiertes Fachwissen und echte
    Beratungskompetenz die entscheidenden Faktoren für nachhaltigen Erfolg sind.
    Unsere Financial Trainer verbinden hohe fachliche Qualifikation mit
    Einfühlungsvermögen und nehmen sich Zeit, die Lebenssituation jedes Einzelnen
    wirklich zu verstehen. So entsteht Beratung, die fachlich überzeugt und
    langfristig zu den Zielen der Menschen passt", sagt ONESTY-CEO Sören Patzig.

    Hervorragende Beratungsqualität überzeugt Tester

    Auch in der aktuellen Auswertung erhielt ONESTY Sonderpunkte für die
    herausragende Qualität der Vorschläge bei der Altersvorsorgeberatung, die sich
    von denen der anderen Testteilnehmer abheben. "ONESTY hat die Empfehlung
    dahingehend optimiert, dass die gesamte familiäre Situation der Testkunden
    berücksichtigt wurde und beispielsweise neben vermögenswirksamen Leistungen auch
    der Erwerb zusätzlicher Rentenpunkte in die Vorschläge mit einfloss. Ebenso wird
    die Stärkung der Altersvorsorge der einkommensschwächeren Ehefrau forciert",
    erklärt IVA-Vorstand Dr. Andreas Ritter.

    ONESTY erhält erneut Top-Noten für Aus- und Weiterbildungskonzept

    Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung von
    Beratern in Deutschland garantieren bereits einen hohen Qualitätsstandard. Das
    IVA bewertete über das Mindestmaß hinausgehende Fortbildungsmaßnahmen. Auch hier
    glänzt ONESTY erneut. Die Financial Trainer des Unternehmens investieren
    deutlich mehr Zeit in ihre Weiterbildung als gesetzlich vorgeschrieben. Damit
    stellt ONESTY sicher, dass Beratungskompetenz, Produktwissen und rechtliche
    Rahmenbedingungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.

    Wer eine neue berufliche Herausforderung und hochwertige Ausbildung sucht, ist
    bei ONESTY also bestens aufgehoben. Mehr zu den außergewöhnlichen
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    ONESTY zum dritten Mal in Folge Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung (FOTO) ONESTY bleibt unangefochtene Nummer eins für erstklassige Finanzberatung in Deutschland: Zum dritten Mal in Folge wurde ONESTY vom renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste Altersvorsorgeberatung" mit der Note …