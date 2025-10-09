ONESTY zum dritten Mal in Folge Testsieger bei der Altersvorsorgeberatung (FOTO)

Berlin (ots) - ONESTY bleibt unangefochtene Nummer eins für erstklassige

Finanzberatung in Deutschland: Zum dritten Mal in Folge wurde ONESTY vom

renommierten Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money für die "Beste

Altersvorsorgeberatung" mit der Note "Hervorragend" ausgezeichnet. In dem

Qualitätstest setzte sich ONESTY auch in diesem Jahr mit deutlichem Abstand als

Testsieger durch. Mit Bestnoten in den Kategorien Beratungsqualität,

Produktangebot sowie beim Aus- und Weiterbildungskonzept bestätigt die ONESTY

Finance GmbH erneut ihre führende Position in der Finanzbranche. Als einziges

Unternehmen erhielt ONESTY in den Jahren 2023, 2024 und 2025 die Höchstnote 1,0

für die beste Beratungsqualität.



"Diese dritte Auszeichnung in Folge zeigt, dass fundiertes Fachwissen und echteBeratungskompetenz die entscheidenden Faktoren für nachhaltigen Erfolg sind.Unsere Financial Trainer verbinden hohe fachliche Qualifikation mitEinfühlungsvermögen und nehmen sich Zeit, die Lebenssituation jedes Einzelnenwirklich zu verstehen. So entsteht Beratung, die fachlich überzeugt undlangfristig zu den Zielen der Menschen passt", sagt ONESTY-CEO Sören Patzig.Hervorragende Beratungsqualität überzeugt TesterAuch in der aktuellen Auswertung erhielt ONESTY Sonderpunkte für dieherausragende Qualität der Vorschläge bei der Altersvorsorgeberatung, die sichvon denen der anderen Testteilnehmer abheben. "ONESTY hat die Empfehlungdahingehend optimiert, dass die gesamte familiäre Situation der Testkundenberücksichtigt wurde und beispielsweise neben vermögenswirksamen Leistungen auchder Erwerb zusätzlicher Rentenpunkte in die Vorschläge mit einfloss. Ebenso wirddie Stärkung der Altersvorsorge der einkommensschwächeren Ehefrau forciert",erklärt IVA-Vorstand Dr. Andreas Ritter.ONESTY erhält erneut Top-Noten für Aus- und WeiterbildungskonzeptDie gesetzlichen Anforderungen an die Qualifikation und Weiterbildung vonBeratern in Deutschland garantieren bereits einen hohen Qualitätsstandard. DasIVA bewertete über das Mindestmaß hinausgehende Fortbildungsmaßnahmen. Auch hierglänzt ONESTY erneut. Die Financial Trainer des Unternehmens investierendeutlich mehr Zeit in ihre Weiterbildung als gesetzlich vorgeschrieben. Damitstellt ONESTY sicher, dass Beratungskompetenz, Produktwissen und rechtlicheRahmenbedingungen stets auf dem neuesten Stand bleiben.Wer eine neue berufliche Herausforderung und hochwertige Ausbildung sucht, istbei ONESTY also bestens aufgehoben. Mehr zu den außergewöhnlichen