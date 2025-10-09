Lidl senkt Preise für dutzende Käse-Produkte (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Gute Nachrichten für alle Käse-Fans: Lidl in Deutschland

reduziert ab sofort und dauerhaft die Preise für zahlreiche beliebte Käsesorten

der Lidl-Eigenmarke Milbona. Besonders hervorzuheben ist der Gouda in der Maxi

Pack 600 Gramm-Packung. Bezogen auf den Kilopreis bietet Lidl damit Deutschlands

günstigsten Gouda und macht seinen Kunden mit diesem Produkt ein besonders

attraktives Angebot. Auch die Sorten Maasdamer in Scheiben, Mascarpone und

Bioland-Scheibenkäse sind deutlich im Preis reduziert. Der

Lebensmitteleinzelhändler unterstreicht mit der Preissenkung zum wiederholten

Mal seine Rolle als Preissieger.



Mit diesem Schritt reagiert der Lebensmitteleinzelhändler auf die anhaltend hohe

Nachfrage und zeigt damit erneut, dass die Bedürfnisse der Kunden stets an

erster Stelle stehen. Ob zu Nudeln, auf dem Brot oder als Snack für

zwischendurch: Aktuelle Zahlen belegen, dass Käse fester Bestandteil vieler

Kühlschränke ist. Im Jahr 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse bei 25,4

Kilogramm. Das ist ein Kilogramm mehr als im Vorjahr[1].





