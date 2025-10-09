Günstigster Gouda lohnt sich
Lidl senkt Preise für dutzende Käse-Produkte (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Gute Nachrichten für alle Käse-Fans: Lidl in Deutschland
reduziert ab sofort und dauerhaft die Preise für zahlreiche beliebte Käsesorten
der Lidl-Eigenmarke Milbona. Besonders hervorzuheben ist der Gouda in der Maxi
Pack 600 Gramm-Packung. Bezogen auf den Kilopreis bietet Lidl damit Deutschlands
günstigsten Gouda und macht seinen Kunden mit diesem Produkt ein besonders
attraktives Angebot. Auch die Sorten Maasdamer in Scheiben, Mascarpone und
Bioland-Scheibenkäse sind deutlich im Preis reduziert. Der
Lebensmitteleinzelhändler unterstreicht mit der Preissenkung zum wiederholten
Mal seine Rolle als Preissieger.
Mit diesem Schritt reagiert der Lebensmitteleinzelhändler auf die anhaltend hohe
Nachfrage und zeigt damit erneut, dass die Bedürfnisse der Kunden stets an
erster Stelle stehen. Ob zu Nudeln, auf dem Brot oder als Snack für
zwischendurch: Aktuelle Zahlen belegen, dass Käse fester Bestandteil vieler
Kühlschränke ist. Im Jahr 2024 lag der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse bei 25,4
Kilogramm. Das ist ein Kilogramm mehr als im Vorjahr[1].
Mit der Preissenkung gibt der Lebensmitteleinzelhändler sinkende Rohstoffpreise
direkt als Preisvorteil an seine Kunden weiter und verdeutlicht einmal mehr
seinen Anspruch, den Kunden stets hervorragende Qualität sowie eine große
Vielfalt zum bestmöglichen Lidl-Preis anzubieten.
Vor Kurzem hatte Lidl in Deutschland bereits die Preise für Pasta (https://unter
nehmen.lidl.de/pressreleases/2025/251002_preissenkung-pasta#_ftnref1) und Butter
(https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250926_preissenkung-butter)
reduziert.
Diese Käse-Produkte sind ab sofort deutlich günstiger:
- Milbona Gouda in Scheiben Maxi Pack, 600 Gramm, neu 3,59 Euro (Grundpreis:
5,98 Euro/Kilogramm) statt 4,29 Euro
- Milbona Maasdamer in Scheiben 45%, 300 Gramm, neu 2,39 Euro (Grundpreis: 7,97
Euro/Kilogramm) statt 2,69 Euro
- Milbona Mascarpone, 250 Gramm, neu 1,79 Euro (Grundpreis: 7,16 Euro/Kilogramm)
statt 2,29 Euro
- Milbona Bioland Käse in Scheiben (verschiedene Sorten), 200 Gramm, neu 1,99
Euro (Grundpreis: 9,95 Euro/Kilogramm) statt 2,39 Euro
Darüber hinaus sind folgende Produkte reduziert:
- Milbona Käseaufschnitt, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56
Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Milbona Käseaufschnitt light, 250 Gramm, neu 1,89 Euro (Grundpreis: 7,56
Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Milbona Tilsiter in Scheiben 45%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23
Euro/Kilogramm) statt 2,99 Euro
- Milbona Edamer in Scheiben 40%, 400 Gramm, neu 2,49 Euro (Grundpreis: 6,23
