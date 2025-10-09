Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.10.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.019,73USD pro Feinunze und notiert damit -0,60 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 50,84USD und damit +4,02 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,93USD und verzeichnet ein Minus von -0,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,06 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.487,00 USD +2,34 % Platin 1.662,00 USD -0,78 % Kupfer London Rolling 10.864,38 USD +1,72 % Aluminium 2.806,14 PKT +1,72 % Erdgas 3,306 USD -0,78 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +4,02 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.10.25, 17:29 Uhr.