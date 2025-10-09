Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 09.10.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten verlieren sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.019,73USD pro Feinunze und notiert damit -0,60 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 50,84USD und damit +4,02 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,93USD und verzeichnet ein Minus von -0,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 62,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,06 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.487,00USD
|+2,34 %
|Platin
|1.662,00USD
|-0,78 %
|Kupfer London Rolling
|10.864,38USD
|+1,72 %
|Aluminium
|2.806,14PKT
|+1,72 %
|Erdgas
|3,306USD
|-0,78 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +4,02 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 09.10.25, 17:29 Uhr.