Termine am 10. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025

EUR: S&P zu Italien

EUR: Scope zu EU



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag

+ 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes

+ 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge + 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik



11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

LUX: Treffen der EU-Finanzminister



GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben. °



