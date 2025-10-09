Kammergericht Berlin verhandelt Grundsatzklage von DUH-Bundesgeschäftsführer Resch gegen Facebook-Konzern Meta

Berlin (ots) - "Henkt ihn", "Sniper und weg", "eine Kugel kann er von mir

bekommen", "der gehört halt einfach erschossen" - zwei Jahre nach der ersten

mündlichen Verhandlung unserer Klage gegen den Meta-Konzern finden sich noch

immer Kommentare wie diese in der Facebook-Gruppe "Stoppt die Deutsche

Umwelthilfe (DUH)!". Dagegen gehen wir mit einer Grundsatzklage vor, die am

Mittwoch, den 15. Oktober, vor dem Kammergericht Berlin verhandelt wird.



DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch fordert vom Facebook-Mutterkonzern Meta

die Löschung der 50.000 Mitglieder zählenden Gruppe, in der nicht nur Hass und

Hetze gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DUH verbreitet wird, sondern

gezielt die Wohnadresse von exponierten Umweltschützern gesucht, über deren

öffentliche Auftritte informiert und zu Hetze, Gewaltanwendungen bis hin zum

Mord aufgerufen wird. Weder die bisherigen Kontakte zu Meta und Facebook noch

mehr als hundert Strafanzeigen haben zu einer Veränderung der Situation geführt.

Die Folge ist eine bis heute andauernde Bedrohungslage, die zur Notwendigkeit

polizeilicher Schutzmaßnahmen bei öffentlich bekannten Auftritten führt.





