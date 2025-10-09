Dax legt geringfügig zu - Bayer und Heidelberg Materials gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.611 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem zögerlichen Start legte der Dax im Tagesverlauf zunächst zu, fiel am Nachmittag jedoch wieder unter sein vorheriges Niveau. Bis zum Abend konnte er sich leicht erholen.



"Die Marktteilnehmer sind wieder wesentlich risikofreudiger geworden und scheinen den Bogen etwas überspannen zu wollen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die heutigen Handelsaktivitäten spiegeln das in Teilen gut wider. So verlief das IPO von Ottobock zufriedenstellend."





