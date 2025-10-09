    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    Dax legt geringfügig zu - Bayer und Heidelberg Materials gefragt

    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.611 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem zögerlichen Start legte der Dax im Tagesverlauf zunächst zu, fiel am Nachmittag jedoch wieder unter sein vorheriges Niveau. Bis zum Abend konnte er sich leicht erholen.

    "Die Marktteilnehmer sind wieder wesentlich risikofreudiger geworden und scheinen den Bogen etwas überspannen zu wollen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die heutigen Handelsaktivitäten spiegeln das in Teilen gut wider. So verlief das IPO von Ottobock zufriedenstellend."

    Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von Bayer und Heidelberg Materials an der Spitze der Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Zalando-Aktien wieder.

    Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 32 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.

    Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,05 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1572 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.

    Verfasst von Redaktion dts
