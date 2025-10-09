Wirtschaft
Dax legt geringfügig zu - Bayer und Heidelberg Materials gefragt
"Die Marktteilnehmer sind wieder wesentlich risikofreudiger geworden und scheinen den Bogen etwas überspannen zu wollen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die heutigen Handelsaktivitäten spiegeln das in Teilen gut wider. So verlief das IPO von Ottobock zufriedenstellend."
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im November kostete 32 Euro und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 66,05 US-Dollar, das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1572 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8642 Euro zu haben.
Das sehe ich nicht so. Würden in Russland die hundertausenden Kriegsveteranen alle auf Holzbeinen durch die Gegend humpeln anstatt auf schnieke reboundy Ottobock-Prothesen, würde der Druck auf die Führung wachsen, den Krieg zu beenden. Und auch wenn viele der russischen Soldaten sicher aufs heftigste leiden, so kämpfen sie doch für das imperialistische Putin-Russland. Hätten Wehrmachtssoldaten damals mehr Mitleid von der Welt bekommen sollen?
Es wird nicht Russland direkt mit Kriegsmaterial ausgerüstet, sondern vom Krieg geschundenen Menschen geholfen! Und da die meisten Russen und auch Ukrainer, nicht freiwillig in den Krieg ziehen ist dies unumstritten eine humane Unterstützung und keine Kriegsunterstützung.
Es ist nicht nur für Kriegsverletzte, auch Prothesen aller Art (Hand, Arm, Bein, Gelenke) sowie Exoskelette, die OttoBock fertigt. Habe mir die Produktion selbst schon ausführlich ansehen können bei dreistündigem Rundgang und gesamt vier Besuchen dort (ist bei mir um die Ecke). Der Entwicklung der Aktie rechne ich jedenfalls auch ein hohes Potential zu.