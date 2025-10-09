Dell Technologies Registered (C) Aktie mit Kurseinbruch - 09.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dell Technologies Registered (C) Aktie. Mit einer Performance von -4,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Dell Technologies Registered (C)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,97 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,01 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,26 % geändert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,15 % 1 Monat +37,33 % 3 Monate +32,97 % 1 Jahr +27,03 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 337 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,68 Mrd.EUR wert.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley “Calling USA” richten wir heute den Fokus auf die Chipbanche. Was sind die Top 10 der Branche und warum werden die kommenden Wochen besonders wichtig für die Industrie? Wir hinterfragen die neuesten Entwicklungen und Kooperationen: Was bedeutet es, wenn der treue Nvidia-Kunde OpenAI mit AMD fremd geht? Wie stark ist die Position von Nvidia, wo hat der Chipgigant überall seine Finger im Spiel? Zudem richten wir den Blick auf Dell, AppLovin, PayPal, Palantir, die Comercia-Übernahme und Polymarket.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Porsche verzeichnet im dritten Quartal erneut einen Absatzrückgang um 6 % auf 226.026 Fahrzeuge. Der Negativtrend der ersten Jahreshälfte hält damit an, während der Anteil elektrifizierter Modelle zunimmt. Finger weg?

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.