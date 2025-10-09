ESE Entertainments Tochter Bombee unterzeichnet exklusiven Vertrag als Produktionspartner mit New Era Productions

Vancouver, British Columbia, 9. Oktober 2025 / IRW-Press / ESE Entertainment Inc. (TSXV: ESE) (OTCQX: ENTEF) („ESE“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Bombee Global Entertainment Ltd. („Bombee“), ein führender Anbieter von Live-Event-Produktionen und Übertragungsdienstleistungen, als exklusiver Produktionspartner von New Era Productions („New Era“), einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas im Bereich Boxsport und Live-Unterhaltung, unter Vertrag genommen wurde.

Diese strategische Partnerschaft ist für beide Unternehmen ein wichtiger Meilenstein, da sie das Know-how von Bombee in den Bereichen hochwertige Live-Übertragungen, Event-Inszenierung und Fanbindung mit der Vision von New Era verbindet, Boxkämpfe und Unterhaltung von Weltklasse zu bieten.

„Die Partnerschaft mit New Era als exklusivem Produktionspartner ist für Bombee ein spannender Schritt nach vorne“, sagte Patrick Sciortino, Senior Partner von Bombee. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Standard von Live-Sport- und Unterhaltungsproduktionen zu erhöhen, damit jeder Fan – egal ob in der Arena oder zu Hause vor dem Fernseher – die Energie, Dramatik und die Begeisterung jeder Veranstaltung spüren kann.“

New Era, bekannt für erstklassige Boxveranstaltungen mit Spitzensportlern und Meisterschaftskämpfen, baut seine Präsenz in ganz Nordamerika weiter aus. Mit Bombee als exklusivem Produktionspartner können Fans ein verbessertes Fernseherlebnis, bessere digitale Inhalte und innovative Broadcast-Innovationen erwarten.

„Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt in unseren aggressiven Expansionsplänen im Bereich Boxen und anderen Sportveranstaltungen“, erklärte Sciortino weiter.

Die Zusammenarbeit begann offiziell mit der erfolgreichen Produktion des World Boxing Council Interim World Championship-Wettkampfs zwischen dem Boxweltmeister Jean Pascal und dem Kandidaten Michal Cieslak am 28. Juni 2025. Bombee und New Era planen mit Spannung erwartete Titelkämpfe und Live-Shows für 2025 und 2026.

Über Bombee

Bombee wurde von Branchenveteranen gegründet, die maßgeblich an der Leitung und dem Wachstum von Festivals wie DreamHack, einer der einflussreichsten Veranstaltungen in der Gaming-Welt, beteiligt waren. Dank der reichen Geschichte von Bombee konnten wir eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der E-Sport-Landschaft spielen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Live-Produktion, Spezialeffekte, Rundfunk und Eventmanagement schafft Bombee unvergessliche Erlebnisse, von denen Spieler, Spieleverleger und Fans gleichermaßen profitieren. Aufbauend auf unserer Leidenschaft für Spitzenleistungen, unserem Innovationsgeist und unserem unerschütterlichen Engagement werden wir auch weiterhin die Grenzen erweitern, um das E-Sport-Entertainment noch attraktiver zu machen. | https://bombee.gg