Energiekontor AG hebt Prognose für 2025 an: Überraschende Wende
Energiekontor AG korrigiert ihre Prognose für 2025 und reduziert die erwarteten Gewinne. Projektverzögerungen und neue Rahmenbedingungen in Deutschland und Großbritannien sind die Hauptgründe. Abschlüsse werden bis Ende 2025 erwartet, doch die finanziellen Effekte zeigen sich erst 2026.
Foto: Energiekontor AG
- Energiekontor AG passt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und reduziert die Zielbandbreite des Konzern-EBT auf ca. 30 bis 40 Mio. Euro.
- Die vorherige Prognose lag bei einem Konzern-EBT von 70 bis 90 Mio. Euro, hauptsächlich aus Projektverkäufen in Deutschland und Großbritannien.
- Projektverzögerungen in Deutschland und veränderte Rahmenbedingungen für britische Windkraftprojekte führen zu dieser Anpassung.
- Kaufverträge für mehrere Projekte sollen zwar bis Ende 2025 abgeschlossen werden, die Ergebniswirksamkeit tritt jedoch größtenteils erst im Geschäftsjahr 2026 ein.
- Wesentliche Vollzugsbedingungen für die Transaktionen werden voraussichtlich erst nach dem Jahreswechsel 2025/26 erfüllt.
- Die Verzögerungen sind unter anderem auf behördliche Ursachen und zeitliche Verschiebungen bei Netzanschlusszusagen in Großbritannien zurückzuführen.
Der Kurs von Energiekontor lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 43,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,71 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.570,99PKT (+1,04 %).
-10,20 %
+1,19 %
+5,19 %
+1,53 %
-14,34 %
-44,52 %
+26,63 %
+276,02 %
+331,12 %
