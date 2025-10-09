Tata Communications führt eine Voice-AI-Plattform ein, um BFSI-Kundenerlebnisse durch Geschwindigkeit, Umfang und integrierte Intelligenz zu verändern

Die branchenweit erste umfassende Sprache-zu-Sprache-Stimmen-KI-Plattform, die entwickelt wurde, um die Kundenansprache im BFSI-Bereich zu verbessern

Vollständig skalierbare Lösung, die mehr als 40 indische sowie globale Sprachen unterstützt und bereit ist, das Kundenengagement in allen Branchen weltweit zu fördern

MUMBAI, Indien, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein führendes globales Unternehmen im Bereich Kommunikationstechnologie, gab heute die Einführung seiner Voice-AI-Plattform bekannt, die von Agentic AI angetrieben wird – eine branchenweit erste Sprache-zu-Sprache-Lösung zur Kundenansprache, die sofortige Entscheidungsfindung, Mehrsprachigkeit sowie eine Latenzzeit von unter 500 Millisekunden bietet. Diese Technologie setzt neue Maßstäbe für die Kundenansprache, da sie personalisierte, kontextbezogene sowie nahtlos integrierte Interaktionen über verschiedene Kanäle hinweg ermöglicht und damit die Art und Weise, wie Finanzinstitute mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu definiert.

Tata Communications Voice AI ermöglicht die Einführung von Fintech in Unternehmen und stützt sich dabei auf das umfassende globale Sprachnetzwerk und die agentenbasierte KI-Plattform, die von der Tata Communications AI Cloud für Sicherheit und Skalierbarkeit unterstützt wird. Die intelligente Plattform ist auf die Strategie des Unternehmens abgestimmt und stellt eine direkte Verbindung zu den APIs sowie zu den Fintech-Plattformen der Kunden her, wodurch die gesamte Customer Journey – von der Anbahnung bis zur Lösung – optimiert wird.

Die Plattform unterstützt Interaktionen in mehr als 40 indischen und globalen Sprachen, darunter Hindi, Tamil, Spanisch, Mandarin und mehr. Es liefert Echtzeit-Transkription, Anrufzusammenfassungen und Stimmungsanalysen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die sitzungsübergreifende Speicherung von Kontexten, adaptive Dialogabläufe, Sprachübersetzung in Echtzeit, Koordination mehrerer KI-Agenten, Anrufanalyse in Echtzeit sowie die nahtlose Anbindung an Systeme für die Übergabe an menschliche Agenten. Die Plattform ist zwar branchenunabhängig, bietet jedoch maßgeschneiderte Lösungen für Fintech und BFSI.