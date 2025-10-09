JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Auswertung europäischer Lkw-Zulassungszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Bei der gängigsten Konfiguration der Lastkraftwagen sei Scania in puncto Kraftstoffeffizienz führend, gefolgt von Volvo, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 11:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 35,09EUR auf Tradegate (09. Oktober 2025, 18:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

